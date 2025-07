Prima di partire ti conviene fare il pieno in città: in autostrada rischi di pagare molto di più

Prima di partire non dimenticare questo dettaglio fondamentale ti permetterà di non spendere moltissimi soldi.

I mesi di luglio e agosto da sempre vengono definiti i mesi delle partenze, sono milioni gli italiani che contano i giorni per riuscire finalmente a staccare la spina dopo un anno di duro lavoro o studio. C’è chi è organizzato, ormai da tempo e chi, invece si prepara per riuscire ad organizzare qualcosa in questo periodo.

Ovviamente prima di partire è bene avere tutto chiaro, così da evitare ogni tipo di inconveniente, ragion per cui abbiamo deciso di parlarvi di un aspetto che non può essere assolutamente sottovalutato, ma andiamo con ordine e scopriamo tutti i dettagli.

Prima di partire non dimenticare di fare il pieno: la motivazione

L’estate da qualche settimana è entrata nel vivo è questo significa per molti solo una cosa: prepararsi alle vacanze estive. Tra bagagli e zaini da preparare l’entusiasmo non manca di certo, ma c’è un aspetto prima di partire che non andrebbe mai trascurato perché potrebbe costare molto caro. A tal proposito il discorso è rivolto a tutti quelli che hanno voglia di viaggiare in macchina.

Molti avranno notato i rincari per quel che riguarda i prezzi del carburante, ma attenzione fare rifornimento in autostrada potrebbe costare, udite, udite fino all’11% in più rispetto alla rete urbana. Un dato non indifferente che potrebbe gravare moltissimo sul portafoglio degli italiani.

Questa estate molti prima di partire avranno notato che mettere benzina sta diventando veramente un’impresa ardua. Nello specifico è bene sapere che l’unica strada da seguire sarebbe quella di fare benzina prima di partire. Ma andiamo con ordine e scopriamo cosa dice un’inchiesta di Altroconsumo. Nello specifico c’è da sapere che nell’area di servizio Rho Sud (vicino Milano), la benzina costa in media 1,844 €/l, verso gli 1,64 €/l dei distributori urbani vicini: si tratta di 20 centesimi in più a litro, si tratta di 10 euro su un pieno da 50 litri. Attenzione anche il gasolio ha subito dei rincari.

Le differenze tra autostrada e città superano l’11% anche per quel che riguarda il diesel. Questo significa che i viaggi per moltissimi si trasformano in un vero incubo. Ma perché tutto questo accade? Perché in autostrada c’è mancanza di concorrenza. Gli automobilisti non hanno molte alternative questo lo sappiamo, dunque, il più delle volte si finisce per spendere molto di più.