Previsioni meteo, ferita atmosferica cambia il clima di agosto: addio caldo africano – viagginews.com

Inizio agosto senza caldo africano, ma con maltempo diffuso: temperature sotto la media e possibili eventi estremi in Italia

L’avvio di Agosto 2025 si prospetta decisamente diverso rispetto a quanto ci si aspettava: non avremo il consueto caldo africano, bensì un’anomalia meteorologica che porterà perturbazioni e un clima più fresco rispetto alla media stagionale. Questo improvviso e anomalo cambio di scenario è dovuto a grandi movimenti atmosferici a scala emisferica, con una vera e propria “ferita atmosferica” che dal Nord Europa si estenderà fino al bacino del Mediterraneo.

Le conseguenze in Italia, quindi, saranno rilevanti e da monitorare attentamente. La ferita atmosferica è un’anomalia nel campo della pressione che si presenta nelle mappe meteorologiche a medio e lungo termine. Si tratta di un canale d’aria fredda proveniente dal Nord Europa che, attraversando la nostra regione, trasporta con sé fronti perturbati e temporali pronti a far sentire il loro effetto sul nostro Paese.

In pratica, la pressione atmosferica resterà bassa, favorendo intensi scambi meridiani: aria fredda scenderà dalle latitudini più alte verso l’Italia, mentre l’aria calda africana sarà spinta verso l’Europa settentrionale. Questi meccanismi spiegano perché, per l’avvio di Agosto, non avremo il caldo africano, ma una situazione meteorologica movimentata e dinamica.

Previsioni meteo per l’avvio di Agosto: cosa aspettarsi

I primi giorni di Agosto vedranno una breve rimonta dell’anticiclone delle Azzorre sull’Europa centro-occidentale, Italia compresa. Questo garantirà condizioni soleggiate e temperature estive, ma senza eccessi:

Temperature comprese tra 28°C e 32°C al Nord Italia

Punte intorno ai 34°C al Sud e sulle Isole maggiori

Tempo generalmente stabile e soleggiato

Tuttavia, dal 4-5 Agosto la ferita atmosferica inizierà a inviare fronti temporaleschi dal Nord Europa verso il Mediterraneo. Se questa tendenza verrà confermata, ci attendono temporali diffusi in molte regioni, con piogge e fenomeni intensi difficili da vedere in questo periodo dell’anno, storicamente uno dei più caldi e asciutti. A causa della grande energia potenziale in gioco e dei forti contrasti tra masse d’aria diverse, aumenterà il rischio di eventi estremi come:

Grandinate

Nubifragi

Temporali violenti

Inoltre, la presenza della ferita atmosferica farà mantenere le temperature di qualche grado sotto la media climatica di riferimento, segnando un netto cambio rispetto al caldo intenso che ha caratterizzato fine Giugno e buona parte di Luglio. In conclusione, per l’avvio di Agosto 2025 non avremo il caldo africano, ma un contesto meteorologico atipico che merita attenzione, soprattutto per la possibilità di temporali intensi e condizioni meteo instabili. Nei prossimi giorni sarà fondamentale monitorare la situazione per aggiornamenti e dettagli sulle possibili conseguenze di questa ferita atmosferica sul nostro Paese.