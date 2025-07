In questo luogo l’acqua delle bottiglie non si vende, quella del rubinetto è da millenni la più pura che possiate trovare

Mentre qui da noi si parla di tanto in tanto dei controlli sull’acqua in bottiglia, c’è un Paese europeo in questo prodotto non esiste perché si beve solo acqua di rubinetto, in assoluto la migliore e più pura che si possa trovare.

Quando parliamo di acqua qui in Italia, sentiamo spesso il dibattito su quale sia la marca migliore; quella che ha la minor percentuale di sodio e nitrati, quella che il miglior residuo fisso, un pH neutro e così via, ma c’è un Paese europeo in cui le confezioni di acqua vendute al supermercato non sono un prodotto che esiste perché l’acqua migliore che si possa trovare è quella che scorre dal rubinetto.

Fin troppo spesso dalle nostre parti si sente dire che l’acqua del rubinetto non si può bere, non tanto perché non potabile, anzi è generalmente riconosciuta come sicura da bere perché rispetta i minimi requisiti richiesti di potabilità.

L’Istituto Superiore di Sanità effettua controlli periodici volti proprio a garantire la sicurezza della popolazione ed eventualmente a segnalare i casi in cui è meglio evitare di bere l’acqua del rubinetto. Vero è però che parliamo di un’acqua che non può considerarsi completamente pura e perfetta ed è per questo motivo che si preferisce sempre acquistare fardelli di acqua in bottiglia. E da questo punto di vista la scelta nei nostri supermercati è vastissima anche con fasce di prezzo che oggi variano tanto.

Se questo è un prodotto che noi conosciamo molto bene, c’è una popolazione europea che non sa cosa sia; semplicemente l’acqua in supermercato non si vende perché la migliore in assoluto è proprio quella del rubinetto.

Reykjavik, la capitale europea che non vende l’acqua

Se per noi acquistare una bottiglia d’acqua è uno dei comportamenti più comuni possibili, in Islanda lo è aprire il rubinetto e riempire il bicchiere.

A Reykjavik, così come nelle altre cittadine dell’Islanda le confezioni di acqua non esistono e il segreto sta tutto nell’acqua che scorre direttamente nei rubinetti delle loro case da sempre considerata una delle più pure al mondo.

Questo perché qui l’acqua proviene da sorgenti naturali alimentate da ghiacciai che hanno milioni di anni. Un prodotto pulito ed incontaminato che arriva diretto nelle cucine di tutti gli abitanti che può essere tranquillamente consumato senza il bisogno di alcun filtro.

L’acqua in bottiglia, a dirla tutta, oggi si trova in alcuni supermercati ma è acquistata solo dai turisti che spesso sono ignari. Ora lo sapete, se andate in Islanda non avete bisogno di acquistare bottigline di acqua per dissetarvi.