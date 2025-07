Grazie a queste App mi sto facendo le vacanze praticamente gratis: sono le migliori per risparmiare

Mi è bastato scaricare alcune App gratuite e mi sto facendo le vacanze praticamente a costo zero. Incredibile: a volte basta davvero poco per risparmiare.

Molti di noi sono già beatamente stesi in spiaggia a godersi le vacanze. Qualcuno deve ancora partire ma ha già prenotato. Ci sono poi quelli che aspettano sempre le occasioni dell’ultimo minuto. Ognuno vive e viaggia secondo la propria filosofia e non sempre essere dei ritardatari cronici è un male: talvolta si possono fare dei veri affari.

Il nostro modo di viaggiare è molto cambiato negli ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia di Covid. I prezzi di voli e alloggi sono aumentati come sono cresciuti anche i costi per lettini e ombrelloni. Dunque diciamo che abbiamo imparato l’arte della flessibilità: si sceglie la meta in base alla convenienza, senza fissarsi troppo su un posto o su un altro.

In tal senso la tecnologia può venire in nostro aiuto. Io non lo sapevo ma esistono App a dir poco meravigliose che possono farci risparmiare un botto di soldi in vacanza. Da quando le ho scaricate viaggio molto più spesso spendendo poco e niente. Una salvezza per tutte le occasioni, non solo per le vacanze estive.

Vacanze gratis grazie a queste App: scaricale subito

Sono passati i tempi in cui si andava in agenzia di viaggio e si prenotavano tour organizzati di due settimane. Oggi la situazione economica della maggior parte di noi impone qualche adattamento e qualche rinuncia anche in vacanza. Per fortuna esiste la tecnologia che in queste situazioni è una vera salvezza: grazie ad alcune App puoi farti vacanza quasi gratis in ogni periodo dell’anno.

Pirati in Viaggio . Quest’App se non esistesse bisognerebbe inventarla. Ti propone i migliori pacchetti all inclusive a prezzi stracciati. Specialmente indicata per i last minute e i last second: della serie devi essere pronta a fare la valigia e partire anche domani mattina.

. Quest’App se non esistesse bisognerebbe inventarla. Specialmente indicata per i last minute e i last second: della serie devi essere pronta a fare la valigia e partire anche domani mattina. Skyscanner. La salvezza per risparmiare sui voli. Confronta migliaia di offerte per proporti sempre le più economiche. Anche in questo caso più sei flessibile con la destinazione e meglio è.

La salvezza per risparmiare sui voli. Confronta migliaia di offerte per proporti sempre le più economiche. Anche in questo caso più sei flessibile con la destinazione e meglio è. HotelTonight. Se non conosci quest’App non sai cosa ti perdi. Parti questa mattina e questa sera hai la certezza di avere una stanza in hotel ad un prezzo stracciato. In pratica trova le camere vuote negli hotel e ti propone le offerte più vantaggiose. Ideale per chi non ama programmare nulla.

Grazie a queste tre App potrai non solo viaggiare molto più spesso ma evitare di dissanguare il tuo portafoglio per una vacanza o un weekend. Una volta sul posto poi puoi pensare di ridurre i costi evitando i classici luoghi per turisti soprattutto per mangiare ma lasciandoti consigliare dai locals. Con qualche piccola astuzia si possono davvero fare vacanze da sogno spendendo pochissimo.