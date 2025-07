Bonus estate da 575€ di agosto e Carta Dedicata a te sono cumulabili? Arriva il chiarimento

In molti si chiedono se il bonus estate e la Carta Dedicata a te siano compatibili, visti i requisiti simili: facciamo chiarezza.

Un conto è fare domanda per un supporto economico, ma quando questo arriva in automatico, il dubbio sul fatto che possa davvero spettare può sorgere spontaneo. Si parla del bonus estate, un contributo economico nuovo che spetta a chi ha una soglia ISEE entro un certo limite (secondo le ultime indiscrezioni, indicativamente tra 15.000€ e 25.000€), ma possono rientrare anche i lavoratori part-time o a termine con riduzioni di orario, sospensioni o interruzioni contrattuali nell’ultimo anno.

Rientrano anche le persone già inserite in programmi di assistenza sociale, come il Supporto per la Formazione e il Lavoro o i titolari della Carta Acquisti. Da quanto emerso, è sufficiente uno dei requisiti sopra elencati a parte il limite ISEE che è obbligatorio, ma rispettarne più di uno dà maggior risalto in graduatoria.

Poi c’è lei, la famosa Carta Dedicata a te da 500€. In molti l’hanno ricevuta anche lo scorso anno (altri anche negli anni precedenti). Ed è qui che sorge spontaneo chiedersi, visto il requisito ISEE che accomuna tutti i beneficiari, se queste due misure siano compatibili. Facciamo chiarezza.

La Carta Dedicata a Te e il bonus da 575€ di agosto sono compatibili?

Non si sa ancora molto sul bonus da 575€, nonostante sia atteso già per il prossimo mese, in netto anticipo rispetto alla Carta Dedicata a te, che invece arriverà – come sempre – a settembre. Eppure, basta dare un’occhiata al portale dell’INPS per chiarirsi le idee.

Entrambe le misure, infatti, sono classificate come prestazioni sociali e inserite all’interno del SIUSS, il Sistema Informativo Unificato dei Servizi Sociali. Ed è proprio questo il punto: secondo quanto indicato dallo stesso istituto, due prestazioni che rientrano nello stesso sistema e nella stessa categoria – ovvero quelle finalizzate all’inclusione sociale – non possono essere cumulate all’interno dello stesso nucleo familiare.

Quindi, anche se manca un comunicato ufficiale che lo affermi esplicitamente, la logica normativa del SIUSS parla chiaro: una sola misura per ogni nucleo. Ma a questo punto la domanda è inevitabile – quale delle due verrà erogata? O meglio, quale ha priorità?

Qui entra in gioco l’esperienza degli anni precedenti: la Carta Dedicata a te viene assegnata in automatico alle famiglie con almeno tre componenti e un ISEE inferiore a 15.000€. Tradotto: famiglie con figli o comunque nuclei numerosi hanno altissime probabilità di ricevere la carta da 500€. Al contrario, le coppie senza figli o i nuclei ristretti – pur in presenza di un ISEE basso – potrebbero non riceverla, lasciando così spazio al bonus da 575€, previsto per agosto, sempre che siano rispettati i requisiti aggiornati (come l’ISEE in corso di validità o condizioni lavorative precarie all’interno del nucleo). Senza dimenticare che, chi percepisce la NASPI (e quindi è escluso dalla Carta Dedicata a Te), potrebbe avere accesso al bonus estate.