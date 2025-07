Voglia di pesce spada? Con le verdure e il pane croccante potete creare un piatto stellato in casa!

Il pesce spada è tra gli ingredienti più utilizzati in estate per preparare ricette semplici, gustose e veloci.

Cucinare il pesce spada non richiede grandi abilità ma è giusto conoscere i consigli per esaltarne il sapore e le qualità nutritive. Con questo ingrediente è possibile preparare tanti piatti diversi, freschi, a basso contenuto calorico e saporiti. Il pesce spada è ricco di proteine, ha pochi acidi grassi e tanti Omega 3. Oggi lo prepareremo con verdure e pane croccante.

La carne bianco-rosata del pesce spada ha un sapore caratteristico ed è molto pregiata. Questo prodotto ittico viene venduto sia fresco che surgelato, in tranci o affumicato. Tra i tagli più magri c’è il filetto, più comunemente usato, mentre le parti nobili sono la nuca, le uova e le interiora, meno utilizzate. La pulizia del pesce spada è semplice visto che viene venduto già in tranci, pulito e tagliato.

Basterà passarlo sotto il getto dell’acqua corrente ed eventualmente eliminare la pelle e l’osso centrale in base alla ricetta da preparare. Se, invece, si dovesse comprare intero allora bisognerebbe sapere come sfilettarlo. I metodi di cottura, poi, sono diversi. Al forno per gli involtini di pesce spada, ad esempio, oppure in padella con le cipolle in agrodolce o alla griglia semplicemente condito con capperi, aglio, olio, olive, prezzemolo e origano.

Come preparare il pesce spada con verdure e pane croccante

Una ricetta facile da preparare, veloce e buonissima. Il pesce spada con verdure e pane croccante può essere servito come antipasto o secondo piatto di mare. Non lasciatevi spaventare dai tanti ingredienti, non avrete alcuna difficoltà nella realizzazione.

INGREDIENTI

300 grammi di pesce spada da mangiare crudo tagliato a fette

1 cipolla rossa piccola

mezzo peperone rosso

mezzo melone

1 limone.

1 arancia

prezzemolo

menta

zafferano

peperoncino

pane carasau

olio evo

sale.

PREPARAZIONE

Tagliate a dadini le fette di pesce. Lavate l’arancia, e grattugiate metà scorza. Mettete il pesce in una ciotola e conditelo con succo di limone e arancia filtrati. Aggiungete due cucchiai di olio, zafferano, menta, e prezzemolo spezzettato, peperoncino a pezzetti e la scorza di arancia. Mescolate e mettere a riposare in frigo per 30 minuti. Sbucciate la cipolla, tagliatela finemente e mettetela in una ciotola con acqua fredda. Lavate il peperone, togliete i semi, tagliatelo a fettine sottilissime. Sbucciate il melone, togliete i semi e tagliatelo a dadini. Prendete il pesce e scolatelo dalla marinata. Aggiungete il peperone e la cipolla, sale, olio e mescolate. Su ogni piatto da portata disponete il pane carasau e adagiatevi sopra il pesce spada. Unite il melone, foglioline di menta e servite.

Scoprirete dei sapori nuovi e combinazioni particolari che daranno freschezza e gusto al pesce spada. Buon appetito!