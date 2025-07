Salsa Guacamole proprio come la fanno in Messico? Con questa ricetta è imbattibile

L’aperitivo non è mai realmente gustoso se non accompagni le patatine con la salsa guacamole: preparala in casa e sarà identica all’originale.

Il guacamole è tra le salse più famose e apprezzate del Messico, ma negli ultimi anni è diventata ormai nota e amata anche in tutto il resto del mondo. È perfetta per rendere ancora più ricchi gli aperitivi o semplicemente per accompagnare un gustoso piatto di patatine fritte. Fresca e saporita, è perfetta per donare quel tocco in più alle serate estive.

La salsa guacamole ha origini antichissime e proviene dalla cucina tradizionale dei popoli dell’America centrale, in particolare del Messico. Con il passare del tempo e con la globalizzazione della cucina messicana, il guacamole è diventato popolare in tutto il mondo, specialmente negli Stati Uniti, dove è spesso servito con nachos, tacos o come condimento.

Salsa guacamole, la ricetta originale per prepararla proprio come la fanno in Messico

Anche se in commercio esistono diverse tipologie di salsa guacamole già pronte all’uso, realizzarla in casa è davvero semplicissimo. In questo modo, infatti, non solo si avrà sempre la certezza di utilizzare ingredienti freschi e di qualità, ma si eviterà anche l’utilizzo di tutti quei conservanti che non fanno affatto bene. Vediamo quindi gli ingredienti e il procedimento per realizzare in casa la salsa guacamole.

Ingredienti per 6 persone (circa 550 g di guacamole):

Avocado (2) 500 g

Cipolle bianche (mezza) 35 g

Succo di lime 35 g

Coriandolo q.b.

Pomodori ramati 1

Sale fino 1 pizzico

Procedimento:

Per prima cosa prendere la cipolla e dopo aver eliminato la buccia, tritarla finemente Passare quindi al coriandolo e dopo averlo ben lavato ed asciugato, tritare anche questo molto finemente Prendere l’avocado, dividerlo a metà ed estrarre il nocciolo Prelevare la polpa con l’aiuto di un cucchiaio e versarla all’interno di un mortaio Aggiungere il succo di lime e cominciare a pestare fino ad ottenere una crema Unire anche la cipolla tritata e il coriandolo Pestare ancora per amalgamare il tutto, poi aggiustare di sale Se piace il piccante, a questo punto si potrà aggiungere del peperoncino fresco o qualche goccia di tabasco In ultimo ridurre il pomodoro a dadini e aggiungerlo sulla salsa

Ed ecco che la salsa guacamole è pronta per essere servita e gustata. Perfetta per accompagnare nachos, tacos o anche patatine fritte.