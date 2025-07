L’Anticiclone respinge Circe e stringe la morsa: fino a quando durerà l’ondata di caldo – viagginews.com

La discesa del ciclone Circe suggeriva la possibilità di una svolta climatica in grado di portare temperature più gradevoli, ma l’alta pressione africana reggerà l’urto e le temperature raggiungeranno un nuovo picco nel weekend.

Questa settimana è iniziata con una vampata di calore che ha portato temperature roventi su tutto il Paese ed in particolar modo al Sud, dove sono stati raggiunti picchi di 45°C. Mercoledì abbiamo assistito ad una piccola svolta, con l’arrivo di correnti perturbate al Nord Italia in grado di portare pioggia e un abbassamento cospicuo delle temperature.

Di questa discesa di correnti fredde hanno beneficiato anche le regioni del Centro e del Sud, dove le temperature sono nuovamente scese sotto i 40° e il caldo è stato lievemente più sopportabile. Nei giorni scorsi le previsioni suggerivano che questa discesa di correnti fredde generate dal Ciclone Circe stanziato tra Gran Bretagna e Francia sarebbe giunta sino al meridione entro la giornata di venerdì, ma purtroppo non sarà così.

L’effetto delle correnti fresche sarà avvertibile al Sud fino alla giornata di giovedì 24 luglio, giorno in cui comunque ci sarà un lieve rialzo delle temperature massime ed in cui l’afa tornerà a farsi più intensa, rendendo meno piacevole anche la notte.

Nuova ondata di caldo intenso: quando si potrà godere di un clima più fresco

La brutta notizia riguarda però un’anomalia positiva che prenderà corpo nella giornata di venerdì 25 luglio, giorno in cui la canicola subtropicale farà sentire tutta la sua potenza e renderà il clima nuovamente infernale. L’ondata di aria calda proveniente dal Nord Africa si abbatterà sulla Sicilia su tutto il meridione, portando picchi termici superiori ai 40°C.

Stando agli ultimi aggiornamenti le zone più calde saranno quelle comprese nelle province di Catania e Siracusa, dove il termometro segnerà 45°-47°C. Picchi anomali verranno registrati anche a Val di Mazara, nel Metapontino, nel Cosentino, sul Tavoliere e l’entroterra salentino con picchi massimi compresi tra i 43° e i 45°C.

Lo scenario in queste zone rimarrà invariato anche nella giornata di sabato, dove le temperature permarranno su valori simili a quelli indicati per il giorno precedente. A partire da domenica dovrebbe esserci un leggero miglioramento con un primo abbassamento delle temperature che torneranno su valori normali a partire da lunedì 28 luglio.

Non si può escludere a priori che nei primi giorni di agosto non ci possano essere ondate di caldo simili a quelle che stiamo patendo in questi giorni, ma la prossima settimana le temperature dovrebbero rimanere entro limiti accettabili.