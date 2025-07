Vacanze a Gorizia: scopri cosa fare nella nuova Città della Cultura 2025 – Viagginews.com

Non sai dove trascorrere le tue vacanze? Scopri le bellezze di Gorizia, la nuova Città della Cultura 2025 europea.

Momento più atteso dell’anno, le vacanze estive rappresentano l’occasione migliore per raggiungere le località desiderate. Che si tratti di un soggiorno in una meta balneare, di montagna o in una città d’arte, per molti le vacanze coincidono con l’opportunità di scoprire luoghi sconosciuti.

Il Bel Paese offre molteplici città in cui immergersi nella cultura più autentica della penisola, alla scoperta di popolazioni e tradizioni ancora oggi radicate. Tra queste, spicca senza dubbio la città di Gorizia, situata al confine tra Italia e Slovenia e ricca di un fascino intramontabile.

Recentemente, insieme a Nuova Gorica, Gorizia è stata proclamata Città della Cultura europea 2025, raggiungendo una visibilità internazionale. Caratterizzata da una storia straordinaria e da un’ottima cucina tradizionale, Gorizia è pronta a conquistare tutti i suoi visitatori.

Alla scoperta di Gorizia: le vacanze ai confini dell’Italia

Fuori dal percorso da turismo di massa, Gorizia si presenta come una città tutta da scoprire, tranquilla ed elegante, perfetta per chi ambisce ad una vacanza culturale e rilassante. A partire dal Castello, arroccato su una collina, fino al Museo della Grande Guerra, Gorizia offre molteplici punti di interesse ai propri visitatori interessati ad assaporare le bellezze della città e a vivere l’atmosfera più autentica.

Il centro storico della città, inoltre, offre la possibilità di scoprire il vero tesoro di Gorizia: il Merletto Goriziano. Si tratta di una antichissima arte nata nel Seicento e tramandata dalle Suore Orsoline. Veri e propri capolavori in miniatura, i merletti di Gorizia possono essere utilizzati per realizzare abiti da sposa, tovaglie o perfino gioielli unici da sfoggiare durante occasioni importanti. Non mancano i centri culturali, come lo Smart Space della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, spazio contemporaneo dedicato alla divulgazione culturale.

Tra le tappe da non perdere, spicca Piazza della Transalpina, simbolo della nuova identità transfrontaliera della città condivisa con Nova Gorica. La piazza è diventata una degli epicentri del programma ufficiale GO! 2025 – Capitale europea della cultura, con installazioni, concerti e performance all’aria aperta. I visitatori di Gorizia, difatti, potranno beneficiare di una serie di eventi culturali internazionali, i quali verranno organizzati in diversi punti della città e in qualsiasi orario del giorno.