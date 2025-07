Teli da mare, solo così saranno sempre perfetti: i passaggi da non sbagliare

Teli mare ti diciamo noi come prendertene cura, tutto quello che c’è da sapere in merito per un risultato fresco e morbido

In questo periodo proprio i teli mare sono i nostri compagni di viaggio, da qualche settimana li abbiamo tirati fuori dopo un anno di stop, ovviamente, però, alcuni si saranno resi conto che non sono morbidi come un tempo e la domanda che molti si pongono è la seguente: come posso intervenire e come rimediare?

Non tutti lo sanno, ma per farli tornare come dopo l’acquisto basta seguire qualche piccola strategia di cui oggi vi parleremo. Se siete pronti possiamo iniziare e scoprire tutti i dettagli.

Teli mare: ottima pulizia seguendo pochi consigli

I teli mare in questo periodo ‘abitano’ le nostre borse, questo tipo di biancheria non può assolutamente essere dimenticato in casa per nessun motivo. Ma attenzione non prestare attenzione ad alcuni dettagli potrebbe significare ritrovarseli ruvidi e opachi. Niente paura sappiate che con pochi accorgimenti tutto ritornerà come un tempo e utilizzarli sarà un piacere. Iniziamo subito sottolineando un aspetto: prima di procedere con il lavaggio è fondamentale seguire qualche piccolo accorgimento. In spiaggia prima del rientro è bene sbatterli energicamente, in questo modo tutta la sabbia scivolerà via.

Una volta giunti a casa se si nota qualche macchia di olio, di crema solare è fondamentale intervenire nell’immediato e per farlo possiamo servirci di uno smacchiatore delicato, per intenderci optiamo per il sapone di Marsiglia, lasciamo agire per qualche minuto prima di collocare tutto all’interno della lavatrice. Inoltre sarebbe opportuno anche tenere conto di ciò che è riportato sull’etichetta.

Quest’ultima rivelerà molto sulla temperatura e sul programma da utilizzare. L’errore che molti commettono è quello di lavarli tutti insieme, sappiate che si tratta di un tessuto molto pesante, dunque, il rischio sarebbe quello di non lavare tutto bene. In generale quello che consigliano gli esperti è di lavare a freddo i teli mare, in questo modo i colori non si rovineranno assolutamente. Se i teli mare sono bianchi allora procediamo con il lavaggio a 60 gradi. Optare per un detergente non aggressivo permetterà di non rovinare nulla, ma nel frattempo tutte le macchie andranno via.

Vi consigliamo di escludere l’utilizzo della candeggina, specie se i tessuti sono colorati. Non tutti lo sanno, ma si potrebbe prendere in considerazione l’idea di utilizzare l’aceto bianco, un bicchiere versato all’interno del cestello farà la grande differenza. Non dimentichiamo poi che a fine lavaggio sarebbe opportuno stendere immediatamente i teli, ma d’altro canto non è consigliato lasciarli sotto il sole cocente. In estate per via degli utilizzi è opportuno procedere con il lavaggio con molta frequenza. Questi pochi consigli faranno la vera differenza.