Panico nelle grotte blu a Capri, le barche coi turisti travolte da onde anomale – VIDEO

Momenti di panico nelle grotte blu a Capri, delle onde anomale hanno travolto le barche con i turisti a bordo.

Quando si va in vacanza a Capri è obbligatorio fare un giro in barca per ammirare le meraviglie meno accessibili dell’isola. L’esperienza tra le incantevoli grotte rimarrà per sempre nella memoria dei viaggiatori anche se, forse, alcuni turisti avranno voglia di dimenticare. Sono stati coinvolti in una spiacevole avventura.

Capri è una meta che prima o poi tutti devono visitare. Un’isola incantevole, distesa sul mare del Golfo di Napoli come una sirena fiera e affascinante. Si pensa sia una meta per ricchi, chic e cara ma un piccolo sacrificio economico vale la pena quando ci si ritrova ad ammirare i Faraglioni, la Grotta Azzurra, la villa dell’Imperatore Tiberio.

Ogni scorcio, ogni paesaggio e angolo dell’isola lascerà senza fiato ma per restare veramente stupiti da tanto splendore bisognerà osservare Capri dal mare. Un giro in barca è immancabile, le escursioni permetteranno di vivere esperienze indimenticabili, di fare il bagno in acque turchesi e di entrate in maestose grotte. Tramite piccole barche si entra nella Grotta Azzurra attraversando il passaggio che Tiberio aveva fatto aprire per godere dell’incredibile blu delle acque all’interno.

Cosa è successo nella Grotta Azzurra di Capri: esperienza shock!

Le barche che entrano nella Grotta Azzurra possono ospitare massimo 4 persone. Essendo l’ingresso alto solo un metro è necessario sdraiarsi sul fondo della barca mentre il barcaiolo afferra la catena ancorata alla roccia per entrare nell’antro. Cinque minuti per ammirare la grotta, a volte dopo ore di attesa. Ebbene, questi cinque minuti sono diventati da sogno ad incubo per alcuni turisti.

Sulla pagina Instagram @spaccacalciopiratayoutube è stato postato un video con immagini da far paura. È stato ripreso il momento in cui una barca con dei turisti ha rischiato di finire contro le rocce a causa di onde anomale, molto violente. Le acque blu si sono agitate improvvisamente iniziando a far oscillare la barca su e giù. I barcaioli hanno mantenuto la calma, appoggiandosi alle pareti rocciose sono riusciti ad evitare il peggio mentre i turisti gridavano terrorizzati.

Il mare è così, imprevedibile e se lo si affronta bisogna essere consapevoli che basta poco per un diversivo non sempre divertente. Chi si è trovato a vivere questa esperienza si aspettava un tranquillo giro in barca per ammirare la Grotta Azzurra e si è ritrovato sulle montagne russe. Poi il peggio è passato e l’isola di Capri è tornata la sirena tranquilla che domina il Golfo di Napoli.