La Cina è la tua prossima meta? Devi farlo prima di partire o sarai senza internet – viagginews.com

La Cina è una meta turistica tra le più affascinanti al mondo, prima di raggiungerla però è bene assicurarsi di avere una connessione a internet.

La Cina è sicuramente un Paese affascinante, ricco di cultura, storia e monumenti che vale la pena visitare almeno una volta nella vita. Sicuramente se si decide di andare in viaggio nel Paese asiatico è bene prendere in considerazione la possibilità di una permanenza più lunga del solito, poiché la Cina è molto grande e gli spostamenti da un punto all’altro potrebbero richiedere molte ore.

In un viaggio di questo tipo, in cui è necessario pianificare gli spostamenti, la possibilità di avere accesso ad internet per le informazioni necessarie è sicuramente più utile che in altri contesti e di conseguenza poter usufruire della connessione sul proprio smartphone è essenziale per rendere l’esperienza di viaggio più confortevole possibile.

Si può sempre ovviare chiedendo informazioni alla vecchia maniera (scontrandovi spesso con la barriera linguistica) o organizzando un viaggio che si avvalga di guide e percorsi prestabiliti, ma la libertà di poter gestire come meglio si crede il proprio tempo è sicuramente qualcosa che si vorrebbe mantenere per poter godere di un vero e proprio relax durante il viaggio.

In ogni caso avere a disposizione un telefono che permetta di chiamare e navigare è utile per le emergenze e per potersi tenere in contatto sia con le persone che sono rimaste in Italia, sia per poter contattare strutture e locali per le prenotazioni. Il problema è che in Cina tutti i siti stranieri sono bloccati ed è necessario prendere delle precauzioni per poter navigare.

Cosa fare per poter navigare su internet quando si è in Cina

Le opzioni per poter utilizzare normalmente il vostro telefono in Cina sono diverse. La più tradizionale comporta l’acquisto di una sim cinese una volta atterrati, a cui aggiungere passaporto e real name, indirizzo locale in cui alloggiate per il viaggio da mostrare al negoziante. In questo modo avrete accesso alla rete, ai siti e alle app locali, ma la navigazione sarà controllata e per utilizzare i siti occidentali occorrerà comunque utilizzare una VPN.

Per chi ha a disposizione l’opzione e-sim è consigliabile attivarla prima del viaggio, così da poter avere la connessione non appena si atterra. Con questa soluzione non avrete un numero cinese e avrete libero accesso ai siti stranieri, ma non potrete effettuare chiamate o mandare messaggi e ovviamente non avrete accesso alle app cinesi.

Esiste l’opzione roaming con la vostra sim. Questa permette di bypassare alcuni blocchi senza l’utilizzo di una vpn, ma si tratta dell’opzione più costosa. Infine potete acquistare un pocket wi-fi, grazie a questo avrete una connessione personale da condividere in hotspot con chi viaggia con voi e alcuni di questi dispositivi dispongono persino di una Vpn integrata.