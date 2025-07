In Giappone mi sono innamorato degli Udon con verdure: ora li faccio in casa e sono deliziosi

Udon con verdure, la ricetta giapponese per gustare un primo piatto diverso dal solito: in questo modo saranno un’ottima alternativa alla pasta.

Gli Udon sono una varietà di pasta giapponese spessa e morbida, fatta principalmente con farina di grano, acqua e sale. Sono uno dei piatti tradizionali più popolari in Giappone, serviti sia caldi che freddi in una vasta gamma di brodi e condimenti. L’alternativa perfetta ai soliti primi piatti e che ormai sono apprezzati in tutto il mondo.

Si ritiene che gli Udon abbiano origine dalla Cina, portati in Giappone intorno al periodo Nara (710–794) o inizio del periodo Heian (794–1185). Portati in Giappone dalla Cina dal monaco buddhista Kūkai, che introdusse anche diverse pratiche culturali e culinarie, tra cui tecniche per la preparazione della pasta. Insomma, si tratta di un piatto le cui origini sono davvero molto antiche e ricche di storia.

Udon con verdure, la ricetta originale per prepararlo anche in casa

Gli Udon con verdure sono la perfetta variante vegetariana da provare subito. Realizzarli in casa non è affatto complicata, basterà rispettare ogni singolo passaggio per riuscire ad ottenere il risultato identico all’originale. Vediamo quindi ingredienti e procedimento.

Ingredienti per 4 persone:

Udon precotti 400 g

Peperoni gialli (da pulire) 100 g

Peperoni rossi (da pulire) 100 g

Carote 100 g

Zucchine 100 g

Cipollotto fresco 100 g

Zenzero fresco 50 g

Aglio 1 spicchio

Peperoncino fresco 30 g

Olio di semi 1 cucchiaio

Semi di sesamo

Per la salsa:

Salsa di soia 70 g

Salsa sriracha 1 cucchiaino

Semi di sesamo q.b.

Procedimento:

Pulire i peperoni e tagliarli prima a striscioline e poi a listarelle Mondare e affettare il cipollotto Prendere le zucchine e dopo averle lavate tagliarle prima a rondelle e poi a bastoncini Poi ridurre l’aglio a fettine Prendere quindi le carote e dopo averle lavate, tagliarle in pezzetti piccoli Fare la stessa cosa anche con lo zenzero Infine tagliare il peperoncino a rondelle In un wok scaldare un cucchiaio di olio di semi, quindi aggiungete il peperoncino, il peperone rosso e giallo , l’aglio e lo zenzero Unire le carote, il cipollotto e le zucchine Cuocere a fiamma alta per circa 7 minuti, mescolando spesso Intanto in una ciotola unire la salsa di soia, la salsa siracha e i semi di sesamo, poi mescolare Condire le verdure nel wok con parte della salsa, mescolare bene e continuare la cottura per altri 3 minuti; in totale dovranno cuocere circa 10 minuti Portare a bollore una pentola di acqua salata e cuocere gli udon precotti per circa 1 minuto Scolarli e trasferirli nel wok Aggiungere ancora un po’ di salsa e saltare il tutto per un minuto, giusto il tempo di amalgamare il condimento Cospargere con semi di sesamo e spadellate un’ultima volta.

Ora non resta che impiattate e completate con semi di sesamo a piacere. Gli udon con verdure sono pronti per essere gustati ancora caldi.