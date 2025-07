È un borgo autentico e ricco di tradizioni nella vallata del lago Omodeo: ecco perché visitare Boroneddu

Boroneddu è un borgo autentico della Sardegna, che si trova nella vallata del lago Omodeo. Ecco perché una visita qui è d’obbligo.

Pensiamo che la Sardegna sia una regione da visitare solo per la bellezza delle sue spiagge e del suo mare. Certamente lo è ma è anche ricca di tante città e borghi da scoprire, ricchi di autenticità, tradizioni antiche, chiese, musei, edifici, siti archeologici.

Un esempio di borgo autentico che merita una visita è il piccolo borgo di Boroneddu, situato a 40 km da Oristano e a 50 km da Nuoro, nella Sardegna centro-occidentale. Ecco tutte le bellezze da scoprire in questo piccolo paesino di 150 anime.

Cosa fare e vedere a Boroneddu

Boroneddu è un piccolo borgo della Sardegna centro-occidentale, situato nella vallata del lago Omodeo, un luogo paradisiaco per gli amanti delle passeggiate ed escursioni, perché immerso nei boschi e nella macchia mediterranea.

Questo è un piccolo borgo autentico agropastorale di 150 abitanti, compreso nel territorio del Guilcer, comune autonomo dal 1988. A due km dal paese si trova il novenario di san Salvatore, che custodisce al suo interno un concio di basalto troncoconico su cui è scolpita in bassorilievo una croce bizantina. Il santo si festeggia a metà settembre. Il piccolo borgo, invece, si dispone intorno alla parrocchiale di san Lorenzo martire, eretta nel 1886 con conci squadrati di basalto bruno.

Fra le cose da non perdere a Boroneddu c’è anche il piccolo museo della fiaba sarda, per scoprire il mondo delle fiabe tradizionali isolane, comprese quelle dell’artista Maria Lai. Come in altre parti della Sardegna, è molto sentita la festa per Sant’Antonio Abate che si tiene a metà gennaio con i fuochi d’artificio e quando si degusta il dolce con sapa, noci e mandorle. Altri appuntamenti gastronomici sentiti sono la sagra degli asparagi e dei finocchi selvatici a marzo e, in estate, la sagra del fico d’India.

Infine, sempre come in altre parti dell’isola, qui ci sono dei siti archeologici che testimoniano la presenza umana molto antica: c’è il complesso di su Montigu ed anche i nuraghi Cortinas, Fiscas, Ispinosu, Malosa, Trubeli e quello più alto, il nuraghe Ostele. Insomma Boroneddu è un borgo imperdibile per tutta la bellezza che lo contraddistingue: edifici storici, siti archeologici, tradizioni agropastorali e prodotti tipici da conoscere e assaggiare.