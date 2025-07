Dite addio al caldo infernale e all’estate: arriva il ciclone Circe – viagginews.com

Il forte caldo di questi giorni verrà presto sostituito da temperature decisamente più miti e da fenomeni temporaleschi anche estremi, soprattutto al Nord Italia.

Quella di oggi è l‘ennesima giornata di caldo intenso veicolato dall’azione anticiclonica sul nostro territorio. L’ondata di caldo africano questa volta è particolarmente intensa e rende le giornate torride, afose e molto umide, impossibili da attraversare senza l’ausilio di condizionatori, ventilatori o di un rigenerante bagno a mare.

Particolarmente colpito da questa ondata di caldo intenso è il sud Italia, zona del Paese in cui le temperature viaggiano spesso sopra i 40°C ed in cui sono state raggiunti picchi termici di 45°-46°C nelle zone interne di Sicilia, Puglia e Basilicata. Le previsioni meteo riguardanti i prossimi giorni ci svelano che questa ondata di caldo infernale perdurerà ancora.

Tuttavia c’è anche una possibilità concreta che a partire da giovedì 25 luglio le cose cambino in maniera quasi drastica. Già oggi delle correnti perturbate faranno capolino sul Nordest dell’Italia, portando piogge e temporali principalmente sull’arco alpino, ma che possono scendere nelle zone pianeggianti entro sera.

Domani invece il fronte temporalesco dovrebbe essere maggiormente strutturato e portare una vera e propria svolta sulle regioni del Nord Italia, con piogge intense, ma anche possibili nubifragi e grandinate in molte zone. Questo cambio improvviso è dovuto alla discesa sull’Europa centrale del ciclone Circe che nei giorni precedenti si è formato a largo della Gran Bretagna.

Maltempo e drop termico in tutta Italia

L’ingresso di Circe in Italia non sarà passeggero come capitato in altre occasioni. Il ciclone atlantico stazionerà sull’Italia per diversi giorni, cominciando la sua discesa al Centro-Sud nella giornata di venerdì e completando la sua opera di trasformazione dello scenario climatico sull’Italia nel weekend.

Il prossimo fine settimana sarà caratterizzato da clima instabile su gran parte dell’Italia e aumenterà il rischio che si formino fenomeni atmosferici estremi come nubifragi, supercelle, grandinate di grosse dimensioni e violente raffiche di vento. L’allerta meteo riguarda principalmente il Nord Italia, ma il peggioramento climatico avverrà anche sul resto dell’Italia.

Al Centro nel weekend potrebbero intensificarsi i rovesci temporaleschi, mentre al Sud si assisterà a giornate nuvolose con possibili rovesci di lieve entità. Ciò che sarà uniforme è il drop delle temperature che dovrebbero scendere di 8-10°C soprattutto nelle zone che sono state più calde in questi giorni.

Il ciclone Circe dovrebbe permanere sull’Italia anche all’inizio della prossima settimana e alimentare il maltempo anche nella zona meridionale della Penisola.