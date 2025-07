Sai che per evitare la carie puoi mangiare…un dolce? Questo anziché rovinare i denti li protegge. – (viagginews.com)

Vuoi proteggere i tuoi denti dalla carie? Non ci crederai ma per renderli più forti la soluzione si trova in un dolce.

Quando si prenota un controllo dal dentista o la pulizia dei denti per molti è normale avvertire un po’ d’ansia. Pur lavando i denti dopo i pasti e passando il filo interdentale c’è chi si ritrova con uno smalto debole e che si rovina facilmente. In questi casi l’ansia che al momento della visita salti fuori una piccola carie o più di una è più che comprensibile.

Quando succede purtroppo tocca fissare al più presto un’otturazione nei casi più lievi o una devitalizzazione quando la situazione è grave. Non è facile accorgersi subito di averne una perché il dolore ai denti arriva solo quando la carie raggiunge la polpa. Per questo motivo si cerca innanzitutto di prevenirne la comparsa seguendo una corretta igiene dentale.

Oltre a spazzolare i denti nel modo corretto i dentisti danno spesso consigli sugli alimenti che aiutano a rinforzare i denti. Da evitare per esempio ci sono i cibi e le bevande acide o ricche di zucchero, come il caffè o le bibite gassate. E di certo nessuno andrebbe a pensare che tra quelli suggeriti si trovi…un dolce.

La merenda perfetta per rinforzare i denti

Abbiamo imparato che per proteggere lo smalto dei nostri denti occorre assumere il corretto apporto di calcio e magnesio, ma non solo. Lo sviluppo delle carie dipende dalla presenza di batteri nella nostra bocca che si nutrono di glucosio, e quindi vanno a nozze con i dolci. Fa però eccezione un prodotto molto usato in pasticceria che risulta ricco di sostanze antimicrobiche.

L’ingrediente di cui parliamo è la polvere di cacao pura, che ha un alto contenuto di tannini. Queste sostanze permettono di prevenire lo sviluppo dei batteri responsabili della carie impedendo loro di aderire ai denti. Sempre il cacao è ricco di polifenoli, sostanze che a loro volta proteggono le gengive. Anche questi tessuti possono infiammarsi a causa dei batteri.

Più è alta la percentuale di cacao nel cioccolato che si consuma più risulterà sano per i denti. Parliamo però di un minimo di partenza dell’80-85%, ed evitando di mangiarci insieme qualcosa di zuccherino. Vale a dire che bisogna consumarlo da solo e non all’intero di un dolce o come cioccolatino decorato con pezzetti di zucchero o altri ingredienti.

Uno spuntino che preveda qualche quadratino di cioccolato fondente quindi aiuterà a proteggere i denti. Ai bambini si può proporre già quando hanno tre o quattro anni come alternativa alle merendine. In questo modo si abitueranno anche a un sapore diverso.