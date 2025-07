Per ricaricarsi bisogna immergersi nella natura: con queste riserve naturali non devi neanche andare lontano. – (viagginews.com)

Una vacanza dovrebbe riuscire a ricaricarti dallo stress della vita quotidiana: prova a immergerti nella natura dei parchi italiani.

L’attesa delle ferie si vive con trepidazione, ma spesso poi si torna che ci si sente quasi più stanchi che alla partenza. Anche se è bello approfittare delle vacanze per visitare città storiche o fare attività nuove si tratta di viaggi impegnativi a livello fisico e mentale. Per rilassarsi la cosa migliore rimane infatti passare le ferie in mezzo alla natura, lontano dalle città.

Staccarsi per un po’ dalla frenesia del traffico, dalla folla e dai rumori aiuta infatti la nostra mente a sentirsi davvero in vacanza. Non a caso molti per dormire meglio mettono in sottofondo i suoni della natura, ma sentirli dal vivo è tutta un’altra sensazione. Le onde del mare, l’acqua del ruscello che scorre o il cinguettio degli uccelli del bosco aiutano a calmarsi, a sentirsi sereni.

Per immergersi nella natura incontaminata non serve neanche andare troppo distante perché il nostro paese brulica di riserve naturali. In tutto sono ben venticinque, per di più molto variegate fra loro. Tra quelle situate in quota a quelle sul livello del mare c’è davvero l’imbarazzo della scelta fra ambienti e paesaggi da ammirare.

I parchi naturali più belli d’Italia

Dato che è estate partiamo dalle riserve che comprendono tratti di mare, cominciando dalle isole. La Sardegna vanta l’area marina protetta dell’Asinara, lunga 16 chilometri e completamente disabitata. La si può visitare sia con la jeep che con la bici per i più sportivi, e rimane accessibile tutto l’anno. La stagione in cui dà il suo meglio però è quella primaverile.

Restando vicino alle coste troviamo altri due parchi nazionali che attirano ogni anno turisti anche dall’estero. Uno si trova vicino a Genova e appartiene al patrimonio UNESCO con i suoi 120 km di sentieri. Si tratta del Parco Nazionale delle Cinque Terre in quanto si snoda fra cinque borghi storici della regione. In estate dal Santuario dei Cetacei è possibile avvistare delfini e balene.

Scendendo verso sud troviamo il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, al cui interno si trova anche l’Isola d’Elba. In tutto si estende per 600 chilometri quadri, ma ognuna delle isole che lo compongono ha una flora e una fauna peculiari. Girarlo tutto è una vera immersione nella natura, a patto di concedersi il tempo per visitarle bene.

Per chi preferisse di più i panorami di montagna il consiglio è di spostarsi verso le marche per arrivare al Parco dei Monti Sibillini. Si possono fare escursioni sia a piedi che a cavallo, oltre ad associazioni che praticano il rafting e la discesa dei corsi d’acqua in canoa.