I meteorologi lanciano allerta: i prossimi giorni avranno un clima estremo – viagginews.com

Gli ultimi aggiornamenti sulle previsioni meteo riguardanti questa settimana confermano che i prossimi giorni saranno caratterizzati dalla presenza di fenomeni atmosferici estremi e opposti in base alla zona dell’Italia in cui vi trovate.

Parlare di previsioni meteo in un periodo come l’estate può sembrare quasi superfluo, poiché tendenzialmente il clima è sempre bello e anche quando ci sono delle intromissioni temporalesche in linea generale non modificano il quadro meteorologico generale. Tuttavia non è sempre così semplice, soprattutto in un periodo come quello in cui ci troviamo dove la stabilità climatica prima marchio di fabbrica della stagione estiva in realtà si è allentata.

In questo 2025 l’estate è cominciata l’1 giugno in modo veemente, con una svolta meteorologica netta rispetto al mese precedente sia per temperature che per tipologia di clima. Ciò nonostante nel corso delle settimane successive questa svolta è stata più volte messa in crisi dall’arrivo di fenomeni perturbati di varie entità che hanno modificato il quadro meteorologico principalmente al Nord Italia e in alcuni casi anche sul resto della Penisola, garantendo fasi meno “estreme” per quanto riguarda il caldo percepito e persino l’arrivo di abbondanti piogge.

Arriviamo a questa settimana dopo un periodo piovoso e uno più asciutto ma comunque clemente dal punto di vista delle temperature e del caldo percepito. Ma proprio il primo giorno di questa settimana ha portato ad un cambiamento netto, con la risalita dell’anticiclone che ha fatto innalzare la colonnina di mercurio e che ha reso il clima afoso e torrido, soprattutto al Meridione. Tale tendenza continua anche oggi ed è destinata ad accompagnarci per buona parte della settimana.

Il clima estremo dei prossimi giorni: tra caldo intenso e violenti temporali

Fino a giovedì 25 luglio lo spartito climatico sarà lo stesso ascoltato in questi giorni. L’anticiclone africano continuerà a dominare su tutto il territorio e sarà forte al Centro e tirannico al Sud. In questo lasso di tempo le temperature saranno roventi con punte di 40°C su Calabria e Puglia e addirittura di 44-45°C in Sicilia (nelle zone dell’entroterra). Al Nord ci sarà una predominanza del bel tempo, ma nelle prossime ore aumenteranno i fenomeni avversi sulle Alpi e sulle Prealpi, con possibile sconfinamento in pianura nelle ore serali. Tale scontro porterà ad un lieve abbassamento delle temperature, ma soprattutto a piogge, temporali di fulmini, grandinate e violente raffiche di vento.

A partite da venerdì ci sarà un cambiamento radicale delle temperature. L’anticiclone perderà forza e permetterà la discesa di correnti fredde generate da un ciclone che in questo momento si trova sulla Gran Bretagna e che proprio venerdì si stanzierà sulla Francia e sulla Germania. Il risultato di questa discesa sarà uno scontro aperto tra correnti fredde e calde sul settentrione che causerà violenti nubifragi e grandine su molte regioni. Il break temporalesco avrà influenza anche sulle regioni del Centro e del Sud, portando in primo luogo un netto abbassamento delle temperature ovunque e una discreta instabilità su alcune regioni.