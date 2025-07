Se ami la Grecia non puoi non provare le Pita, il tipico cibo da strada da farcire come vuoi

Voglia di pita? Ti diciamo noi come prepararla, in poche semplici mosse farai la grande differenza, segui questi pochi passaggi.

Quanti di voi hanno mai pensato di preparare la pita? Si tratta di un piatto diffusissimo in Grecia che negli anni ha conquistato sempre più persone. Per chi non lo sapesse si prepara con pochissimi ingredienti, ma attenzione una volta pronta potrà essere servita con qualsiasi ingredienti.

Va ricordato che è possibile condirla in diverso modo, dunque, non ci sarà nulla da temere. Chi non l’ha mai preparata non dovrà preoccuparsi per nulla perché in poco tempo tutto sarà pronto, non resta che capire come portare tutto a termine.

Pita, ti diciamo noi come prepararla

La pita potrebbe diventare la protagonista delle vostre tavole, prepararla è veramente semplice, in pochi minuti potrete portate e abbiamo deciso di parlarvi della sua preparazione e di quali sono gli ingredienti necessari per prepararne una squisita in poco tempo. Se siete pronti possiamo iniziare e scoprire tutti i dettagli. Vi consigliamo di rispettare le dosi per un risultato unico:

Farina Manitoba 250 grammi;

Farina 00 250 grammi;

Acqua 300 grammi;

Lievito di birra fresco 10 grammi;

Malto 10 grammi;

Olio extravergine d’oliva 10 grammi;

Sale fino 10 grammi;

Olio extravergine d’oliva q.b.

Dopo aver procurato tutto il necessario possiamo iniziare, ma da dove? Mescoliamo la farina 00 e quella Manitoba, tutto dovrà essere collocato in una ciotola e subito dopo aggiungete il lievito fresco sbriciolato e il malto. Continuiamo versando l’acqua a filo e cominciamo ad impastare con la punta delle dita, così da amalgamare perfettamente tutti gli ingredienti, dopo circa cinque minuti continuiamo a lavorare l’impasto sul piano di lavoro.

Quando il composto sarà omogeneo aggiungiamo il sale e impastiamo per incorporarlo, alla fine si potrà procedere versando l’olio. A questo punto copriamo l’impasto e lasciamo riposare per 15 minuti, dopo è fondamentale lavorare nuovamente e lasciamo riposare all’interno di una ciotola per circa 2 ore. Trascorso il tempo necessario possiamo dividere tutto in 6 porzioni (140 grammi), fate delle pieghe e formate delle palline. Continuiamo lasciando lievitare per circa un’ora.

Finito il tempo di lievitazione stendiamo ogni pallina con il mattarello. Adesso possiamo occuparci della cottura, scaldiamo un filo d’olio in una padella antiaderente e lasciamo cuocere per 3 minuti per lato. Alla fine si potrà procedere mangiando le nostre pite.