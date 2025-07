Il vero alleato della tua pelle non è l’aloe, ma questo frutto: oltre a difenderla la fa ringiovanire. – (viagginews.com)

Non è più l’aloe il rimedio migliore per avere la pelle liscia. C’è un frutto che oltre ad idratarla ti farà sembrare più giovane.

In estate la salute della pelle può essere compromessa da vari fattori, tra cui primeggiano le radiazioni solari quando si cerca di abbronzarsi. Per quanto si cerchi di stare attenti e mettere sempre la protezione solare è facile che la cute inizi a soffrirne e appaia secca o screpolata. In più dobbiamo considerare l’effetto del sale e della sabbia, che la disidratano in fretta.

Anche chi passa l’estate in montagna deve fare più attenzione del solito alla propria pelle. Il sole picchia sulle cime, e il vento che soffia non fa certo un favore alla pelle e alle labbra. Nelle zone esposte, come il viso o le braccia, compaiono delle zone desquamate che portano prurito e disagio. Per evitare infiammazioni conviene intervenire subito per dare sollievo alla cute.

Un rimedio che ormai è inflazionato per la pelle secca e disidratata è l’estratto di aloe, non più difficile da trovare ma non certo economico. Non tutti sanno però che per idratare la cute si può usare un frutto che non solo viene a buon mercato, ma dà anche diversi benefici in più. Oltre a riavere una pelle luminosa sembrerai più giovane.

Il frutto che fa ringiovanire la pelle

L’aloe è un prodotto che in cosmetica ormai ha molto successo, ma già prima che arrivasse si usavano ingredienti naturali per proteggere la pelle. Uno di questi spesso lo si tiene sul ripiano del frigo, dimenticato, senza avere idea di che proprietà abbia. Per ottenere una pelle liscia, morbida e giovane infatti tutto ciò che serve è un paio di limoni freschi.

Sappiamo bene quanto il succo di questo agrume risulti ricco di vitamina C, il che gli conferisce ottime proprietà antiossidanti. Grazie a queste è in grado di proteggere la pelle dallo stress ossidativo che porta alla formazione di rughe e stimolare la produzione di nuovo collagene. Questa proteina è responsabile dell’elasticità della pelle.

Sempre il succo di limone permette di ridare uniformità al colorito della pelle quando si formano delle zone iperpigmentate. Non è raro che si manifestino negli anziani o dopo un’esposizione al sole eccessiva, ma applicandolo alla sera e al mattino la cute tornerà ad essere rosea. Usarlo sulle occhiaie permette di ridurle, sia a livello di estensione che di gonfiore.

Si può anche sfruttare l’acidità del succo di limone per esfoliare la pelle e restringere i pori. In questo modo anche chi è più giovane e soffre di acne potrà trarre beneficio dal suo utilizzo, eliminando brufoli e punti neri.