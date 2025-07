Hai sempre sbagliato a fare le valigie: il trucco geniale che usano solo i viaggiatori esperti – viagginews.com

Sei convinto di essere un master della preparazione delle valigie? Molto probabilmente non conosci questo trucco che usano solo i viaggiatori esperti. Niente paura: te lo svelo subito.

C’è un trucco che ti permetterà di preparare le tue valigie meglio e più velocemente. Nulla di complicato, ma conoscerlo può esserti di grande aiuto, specialmente se non vuoi pagare costi extra per l’aereo.

Hai sempre sbagliato a fare le tue valigie, te lo garantisco. Ma d’ora in poi userai soltanto il procedimento corretto. Il metodo di cui stiamo parlando si chiama packing a rotolo (roll packing), ed è uno dei segreti meglio custoditi da chi viaggia spesso, soprattutto con solo il bagaglio a mano. Invece di piegare i vestiti, si arrotolano.

Il trucco grazie al quale non pagherai bagagli extra

Il trucco sta nell’arrotolare ogni capo su se stesso in modo stretto ma non troppo, partendo da pantaloni e magliette fino a biancheria e accessori. I tessuti più rigidi, come i jeans, si arrotolano meglio da soli; quelli più leggeri, come camicie o top in lino, si possono sovrapporre prima di arrotolarli insieme.

Sai quanto spazio risparmi? Io ho fatto un semplice calcolo quando ho provato ad applicare questo metodo, che mi è stato consigliato dalla mia amica Annalisa, una hostress. Ho scoperto di aver risparmiato il 30% di spazio. Questo mi ha permesso di non dover includere una seconda valigia (oltre al bagaglio a mano gratuito, s’intende) nel mio biglietto.

Un piccolo trick, facile e veloce, che ha letteralmente cambiato i costi del mio viaggio. Perché sì, quando viaggi con compagnie come Ryanair il problema non è il posto a sedere, che a mio avviso costa davvero poco se confrontato con altre meno low cost. Il problema è proprio il bagaglio, che costituisce gran parte della spesa. Quindi, con questo trucco, risparmi tempo, spazio ed eviti che i tuoi vestiti diventino uno schifo.

I viaggiatori esperti non si fermano al rotolo. Utilizzano anche sacchetti a compressione o cubi da imballaggio per organizzare i rotoli per categoria (giorni, attività, clima). In questo modo, non devi mai rovistare l’intera valigia: apri, prendi quello che ti serve, richiudi. Semplice, ordinato, veloce.

Non ho ancora provato questa tecnica, ma la mia amica Annalisa sostiene che sia davvero molto utile e che abbia fatto la differenza per molte persone che conosce. Mi fido della sua parola, dacché è esperta e conosce il suo mestiere come le sue tasche. Non resta che provare!