Previsioni meteo, dopo il caldo intenso arriva la svolta: quando torna il fresco – viagginews.com

Ci troviamo agli albori dell’ennesima ondata di caldo intenso di questa estate 2025 che interesserà principalmente il Sud Italia: ecco quando ci sarà una svolta più fresca.

La penultima settimana di luglio è arrivata e si presenta come una settimana molto intensa dal punto di vista climatico. Va comunque sottolineato che non sarà una settimana immobile, bensì molto dinamica, caratterizzata da diversi cambiamenti in base alla zona di riferimento e al giorno.

Lunedì accoglieremo l’aumento dell’alta pressione da Sud e l’ingresso di correnti perturbate da Nord. Questa concomitanza di eventi porterà a due scenari ben distinti, il primo riguarda il Nord ed il Centro, dove l’ingresso delle correnti perturbate porterà dell’instabilità e relative precipitazioni. Il secondo il Meridione, dove l’alta pressione sarà così solida da portare un aumento sostanziale delle temperature.

I primi due giorni della settimana saranno difficili da gestire, in quanto le temperature saranno parecchio proibitive, soprattutto al Sud dove i picchi termici raggiungeranno spesso e supereranno anche i 40°. Come detto al Nord ci potranno essere dei temporali, ma questi non saranno sufficienti ad allontanare caldo e afa.

Quando torna il fresco su tutta l’Italia

A partire da mercoledì una nuova ondata di correnti atlantiche si abbatterà sul Nord Italia riuscendo a penetrare sino alle regioni centrali. Questo fenomeno comporterà non solo l’arrivo di piogge più intense e diffuse rispetto a quelle verificatesi nei primi due giorni della settimana, ma anche un abbassamento concreto delle temperature.

Questo non accadrà purtroppo sulle regioni meridionali, sulle quali l’influenza dell’anticiclone permarrà stabile e intensa almeno fino a giovedì 25 luglio. A partire da venerdì, però, le correnti atlantiche dovrebbero riuscire a sfondare definitivamente il muro di alta pressione generato dall’anticiclone e a garantire un abbassamento concreto delle temperature anche al Sud.

La prossima settimana inizierà in modo devastante ma si dovrebbe concludere con un lieto fine per tutti gli italiani. Le proiezioni, inoltre, indicano che questa dinamicità meteorologica dovrebbe ripresentarsi anche la settimana successiva e dunque gli eventuali picchi di calore verranno bilanciati e dovrebbero avere una durata limitata anche durante i primi giorni di agosto.

Una buona notizia insomma soprattutto per coloro che abitano in zone dell’Italia che a partire da lunedì verranno colpite in maniera dura dall’ondata di caldo e dovranno affrontare una vera e propria emergenza climatica. La prospettiva infatti che si tratterà solo di qualche giorno e non di un periodo lungo è già uno stimolo a tenere duro.