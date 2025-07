Non solo Ostia, tre spiagge bellissime a pochi passi da Roma: te ne innamorerai anche tu – viagginews.com

È difficile trovare delle spiagge più belle di queste. Sorprendentemente, si trovano a poca distanza da Roma. Si tratta di luoghi fantastici, che regalano momenti indimenticabili.

Quando si pensa a una vacanza al mare, tutti vogliono recarsi in Sicilia e Sardegna. Sono due regioni note per l’acqua cristallina e le spiagge mozzafiato. È vero che qui ci sono mete incantevoli, ma non bisogna spingersi necessariamente così a sud per godere della bellezza delle cose. Anche a pochi passi dalla capitale, nel Lazio, sorgono posti memorabili, dai quali non si vorrebbe più andare via.

Si raggiungono con facilità e regalano emozioni davvero preziose. Sono perfetti per un viaggio insieme a tutta la famiglia, dove i genitori possono rilassarsi e i bambini divertirsi a realizzare castelli di sabbia.

Vacanze al mare, le spiagge più belle a poca distanza da Roma: acqua trasparente e paesaggi meravigliosi

Gli amanti del mare, in estate, non possono proprio stare alla larga da lettini e ombrelloni. Si sdraiano sulla sabbia, godono del vento tra i capelli e, pigramente, si vanno a rinfrescare in acqua. Trovare la spiaggia perfetta non è facile. In Italia ce ne sono tantissime situate su tutta la costa. Nel Lazio, a pochi passi da Roma, ci sono dei veri gioiellini. Non tutti le conoscono, ma il divertimento e il relax sono assicurati.

Basta guardarsi intorno per essere travolti dalla bellezza del paesaggio. Dopo qualche giorno di permanenza ci si sentirà perfettamente in sintonia con la natura. Nei dintorni, inoltre, ci sono paesini e città da visitare, per rendere il viaggio ancora più emozionante e variegato. Usando qualche piccola accortezza, si riuscirà anche a risparmiare un bel po’.

Ecco di quali spiagge si sta parlando: