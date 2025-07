Prime Day 2025, tenetevi pronti: quando arriva e come tenere d’occhio le offerte migliori – viagginews.com

Anche quest’anno è arrivato il momento del festival delle offerte Amazon, il Prime Day quest’anno dura il doppio e promette di essere un’occasione di risparmio incredibile.

Tra gli elementi che hanno contribuito al successo ottenuto da Amazon nel mondo c’è sicuramente la convenienza. Si tratta di una convenienza duplice, da un lato è quella relativa alla comodità di ricevere tutto ciò che si desidera acquistare direttamente a casa senza muoversi né per l’acquisto né per il ritiro, dall’altro di quella puramente economica.

Ci sono casi in cui questa convenienza è di listino, ovvero un prezzo più basso per i medesimi articoli rispetto ai negozi, ma si tratta di un prezzo inferiore che spesso non è così incisivo nella decisione di acquisto, ma soprattutto che non è stabile e potrebbe essere battuto dallo store x in periodo di sconti.

Poi ci sono i periodi promozionali, i classici saldi estivi, primaverili, autunnali e invernali, il Black Friday, il Cyber Monday e ovviamente il Prime Day. Inizialmente si trattava di 24 ore di sconti riservati esclusivamente agli abbonati in cui era possibile acquistare molti dei prodotti in vendita a prezzi stracciati rispetto a quelli di listino.

Un’iniziativa volta a premiare gli abbonati, ma anche ad attirare nuova clientela. Con il tempo il giorno si è prolungato fino alle 48 ore, lo scorso anno è stato raggiunto da un Prime Day autunnale poco prima del Black Friday e quest’anno si è tramutato in una 4 giorni di offerte.

Quando si tiene il Prime Day nel 2025 e come sfruttare al meglio le offerte

Come da tradizione, anche quest’anno il Prime Day si tiene a luglio e per la precisione dall’8 all’11 luglio. Manca dunque una settimana all’inizio delle offerte estive rivolte agli abbonati Prime e nel frattempo Amazon ha cominciato a lanciare alcune offerte minoritarie, riguardanti articoli a basso costo e alcuni dei servizi extra inclusi nell’abbonamento (ad esempio i 4 mesi gratuiti di Amazon Music Premium).

Come sempre ci saranno delle offerte fisse, studiate per tutto il periodo promozionale, altre invece saranno a tempo, di durata variabile. Alcuni articoli potrebbero rimanere in promozione per un solo giorno, altri addirittura solo per qualche ora. Tutti quanti saranno disponibili solo ed esclusivamente fino ad esaurimento scorte.

Iscriversi a Prime è il primo consiglio che si può dare per avere in anticipo notizie sulle offerte. Amazon infatti consente ai nuovi abbonati di fare un mese di prova gratuito che può essere sfruttato proprio per beneficiare delle offerte e valutare in seguito se l’abbonamento è conveniente al di là del periodo promozionale.

L’altro consiglio che si può dare è quello di selezionare gli articoli di vostro interesse prima che inizi il periodo di offerta e di inserirli nella wishlist. In questo modo Amazon stesso vi informerà del cambio di prezzo e dell’offerta in essere in quel momento attraverso una notifica, il che vi permetterà di acquistare prima che sia troppo tardi.

Se non desiderate niente in particolare, ma volete solo informazioni su eventuali offerte vantaggiose, sappiate che esistono canali Telegram, siti e pagine dedicate alle offerte che si aggiornano costantemente dandovi notizia di ciò che conviene maggiormente.