Sembra Bali, ma si trova in Europa: la meta da sogno per chi vorrebbe stare sempre in vacanza – viagginews.com

In Europa, c’è un luogo che ricorda tantissimo Bali. Gli amanti del mare e della vita da spiaggia non possono assolutamente lasciarselo sfuggire. Ecco dove si trova.

Le persone sono sempre alla ricerca di nuovi luoghi da esplorare. Il mondo è immenso, ma certi posti sono particolarmente gettonati. Bali, per esempio, è una delle isole turistiche più amate. Si trova in Indonesia e le sue spiagge bianche sono paradisiache. Chi ama il mare difficilmente potrebbe dire di no a un viaggio di questo tipo.

Partendo dall’Italia, tuttavia, servono tantissime ore per arrivare. Si tratta di un viaggio lungo e dispendioso, difficilmente affrontabile con bambini piccoli o animali domestici. Molti non sanno che esiste anche una ‘Bali Europea’. È decisamente più vicina e i suoi panorami sono mozzafiato. Sembrerà proprio di essere sbarcati sull’isola.

A due passi dall’Italia c’è la ‘Bali d’Europa’: spendi poco e vivi il mare come vuoi

Quasi tutti vorrebbero trascorrere l’estate a Bali. Si tratta di un luogo incantevole, dove è il mare a prendere il sopravvento. È facile lasciarsi trasportare dall’atmosfera e innamorarsi di questa meravigliosa isola indonesiana. Poche persone, tuttavia, hanno la possibilità di affrontare un viaggio di questo tipo. Per arrivare, ci vogliono più di 15 ore e i costi non sono bassi.

Gli amanti dell’avventura, però, non dovranno preoccuparsi. A un passo dall’Italia, infatti, c’è un luogo chiamato ‘Bali d’Europa’. Le spiagge sono bianche, il mare turchese ed è possibile svolgere tantissime attività. Questo posto prende il nome di Tarifa, un comune spagnolo situato in Andalusia. Le case bianche, i colori sgargianti degli acquiloni per il kitesurf e i chioschi saranno in grado di conquistare anche i più scettici.

Tornare a casa, dopo aver soggiornato in un simile paradiso, sarà davvero difficile. L’aspetto positivo sta anche nei costi. Un aperitivo, per esempio, viene venduto a soli tre euro. Si tratta di una meta abbordabile, dove i turisti potranno divertirsi senza pensieri. Chi vorrà rilassarsi potrà stendersi al sole e fare un tuffo in acqua. Gli altri, al contrario, avranno modo di partecipare a lezioni di windsurf e kitesurf.

Sui social network, sempre più influencer stanno parlando di Tarifa. La descrivono come un piccolo paradiso, che cattura il cuore e fa bene all’anima. I bambini resteranno affascinati da tanto splendore e gli adulti si perderanno nella linea dell’orizzonte, dove la vastità del cielo incontra la bellezza del mare. Se si è fortunati, si possono trovare voli anche a meno di 100 euro.