Previsioni Meteo, flusso atlantico in aumento: cosa cambia in Italia – viagginews.com

Nei prossimi giorni l’Italia sarà interessata dall’arrivo sempre più corposo del flusso atlantico, ecco come questo influirà sul clima dei prossimi giorni.

L’Europa in questo momento è interessata da tre figure bariche preponderanti e interconnesse tra loro. Sulla Scozia e la Gran Bretagna si è formata una saccatura che richiama correnti fresche dall’Atlantico e permette a queste di avere un canale di passaggio verso il centro del continente, sulla Russia si è invece si è formato un vortice che richiama correnti fresche anche su Ucraina, Polonia e Bielorussia, mentre sull’Europa centrale e meridionale domina l’ormai arcinoto anticiclone.

Il fatto che vi siano ben due figure bariche contrarie all’anticiclone è una notizia che ci interessa e non poco, poiché l’azione di questi due fenomeni atmosferici offre la possibilità di una svolta climatica qualora uno dei due dovesse prendere consistenza e riuscire a piegare lo scudo di alta pressione che domina sul nostro Paese.

Come abbiamo già visto nella giornata di ieri e in quella di oggi, Pluto ha cominciato a ritirarsi verso Sud, questo ha permesso un lento affievolimento della pressione atmosferica e permesso ad alcune delle correnti fredde che agiscono sopra l’Italia di fare qualche rapida incursione.

I temporali derivanti dallo scontro di masse d’aria calda e fredda hanno interessato per il momento solamente il Nord Italia e solo per brevi tratti della giornata. Ciò significa che non sono state sufficienti ad allentare il caldo e a permettere agli italiani di trovare un minimo di sollievo da questo periodo di afa costante.

Come influirà il flusso atlantico sul clima dell’Italia

Nei prossimi giorni è atteso un intensificarsi del flusso atlantico e a partire da domani la saccatura che al momento si trova sulla Gran Bretagna dovrebbe riuscire a scendere sino alla Francia, avvicinandosi di conseguenza al confine con l’Italia. Questo movimento verso il basso avrà delle ripercussioni dirette sul clima del Nord Italia, con possibili nubifragi e grandinate su Piemonte, Lombardia e Triveneto.

Contestualmente Pluto continuerà a ritirarsi verso Sud e questo consentirà alle correnti fredde di cominciare ad intaccare la stabilità climatica anche sul Centro Italia, con possibili rovesci pomeridiani sulle zone appenniniche settentrionali. La discesa delle correnti fredde di matrice atlantica dovrebbe proseguire poi durante il weekend, riuscendo a portare piogge anche sul resto d’Italia tra il 5 ed il 7 luglio.

Tale evoluzione che sembra confermata dall’aggiornamento delle mappe sinottiche dei prossimi giorni e dunque è probabile che il flusso atlantico riesca entro il weekend ad interrompere l’egemonia dell’anticiclone e quel caldo che da oltre 10 giorni sta fiaccando le resistenze degli italiani.