Jet lag addio: come resettare il tuo orologio biologico in 72 ore e senza impazzire

Devi partire e andare lontano? Temi il jet leg? Tranquillo, perché sto per darti dei consigli utilissimi in proposito. Continua a leggere e preparati a dire addio per sempre al jet lag.

Affrontare un viaggio intercontinentale è sempre emozionante. Il problema è ciò che arriva dopo: sonno a orari strani, fame nel cuore della notte, stanchezza a mezzogiorno. Il jet lag è il nemico silenzioso di ogni viaggiatore.

Ma la buona notizia è che si può battere — e farlo in soli tre giorni, con un po’ di metodo. In poche parole, ti basta seguire i consigli che sto per darti e vedrai subito i risultati.

Dici addio al Jet Lag in 3 giorni, ecco cosa devi fare

La strategia inizia prima ancora di salire sull’aereo. Se sai che viaggerai verso est (per esempio dall’Italia all’Asia), inizia a spostare gradualmente la tua routine un paio di giorni prima: vai a dormire e svegliati 30–60 minuti prima del solito. Se invece voli verso ovest (ad esempio verso le Americhe), fai l’opposto: vai a letto e svegliati un po’ più tardi.

Comincia insomma ad abituare il tuo cervello alle situazioni in cui ti troverai in seguito. Sembra una sciocchezza, ma ti assicuro che noterai molto la differenza.

Il vero alleato per sconfiggere il jet lag è il sole. La luce naturale è il più potente sincronizzatore del nostro orologio biologico. Il secondo giorno, appena atterrato, esponiti il più possibile alla luce del giorno locale, soprattutto la mattina. Anche solo una camminata di 30 minuti all’aperto aiuta il cervello a capire in che parte del mondo ti trovi. Sembra poco e invece… fa la differenza, te lo assicuro!

Il terzo giorno, il tuo corpo inizierà a cedere. È il momento di insistere. Mangia agli orari locali, anche se il tuo stomaco brontola a ore strane. Il sistema digestivo è un altro “orologio interno” che può aiutarti a ricalibrarti. Evita pasti troppo pesanti la sera e privilegia proteine a colazione: aiutano a svegliare il corpo. Anche l’esercizio fisico gioca un ruolo chiave.

Fai movimento — anche solo stretching o una passeggiata — nel momento della giornata in cui dovresti essere attivo. Il cervello collega il movimento alla veglia e, se lo abitui subito, risponderà di conseguenza.

Sconfiggere il jet lag, te lo avevo anticipato, è prima di tutto una questione di mentalità. Ti assicuro che seguendo questi consigli riuscirai a goderti il tuo viaggio in tranquillità e senza effetti collaterali dovuti al fuso orario. Pronto a partire? La meta dei tuoi sogni ti aspetta!