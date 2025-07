Come sopravvivere a 3 capitali europee con solo un bagaglio a mano e non sembrare uno scappato di casa

Viaggiare con il bagaglio a mano… e basta è possibile! E per di più, anche senza sembrare uno scappato di casa. Con questa guida ti svelo in che modo.

Viaggiare con solo un bagaglio a mano è, per me, un’arte zen. O una forma di ribellione. Forse entrambe. In ogni caso, è una piccola rivincita personale ogni volta che supero indenne il controllo sicurezza, mentre altri lottano con trolley da stiva, sacchetti extra e giacche legate in vita.

Mi definisco una viaggiatrice minimal, che ama girare l’Europa e il mondo e che vuole farlo con meno impicci possibili. E, soprattutto (viva l’onestà), pagando il meno possibile. Viaggiare tenendo con me solo il bagaglio a mano mi ha fatto risparmiare una montagna, ma che dico, una marea di soldi.

Viaggiare solo con il bagaglio a mano in 3 capitali europee, cosa ti consiglio

La base di tutto è creare un piccolo guardaroba da viaggio che copra più situazioni possibili: passeggiata, cena improvvisata, museo, pioggia.

Porta capi multiuso e combinabili: un pantalone in tessuto tecnico che va bene sia per camminare di giorno che per una cena la sera, una camicia oversized che diventa coprispalle, camicia vera, o strato sotto la giacca. Punta su 3 colori base (nero, beige, blu) + 1 colore accento per dare personalità.

Evita capi “del caso”: se un vestito va bene solo per una situazione specifica, non viene. Meglio un blazer morbido che puoi usare sull’aereo, in riunione o per un museo. E ricordati: i materiali contano. Microfibra, merino o misto viscosa = pieghe zero.

Una collana sottile, un foulard in seta, un paio di orecchini grandi e leggeri. Bastano 3 accessori ben scelti per far sembrare che hai cambiato outfit ogni giorno, anche se la base è sempre la stessa.

Stesso discorso per il beauty case: essenziale ma furbo. Prodotti essenziali, mini taglie refillabili, e make up per un trucco invisibile ma effetto “mi sono svegliata così”. Perché sì, anche in viaggio, voglio guardarmi allo specchio e pensare “ok Linda, sembri una persona”. E se ti scocci di truccarti? Torniamo al discorso accessori con gli occhiali da sole oversize: salvano look stanchi, giornate con poche ore di sonno, e fanno tanto “donna di mondo”.

Spoiler: i vestiti li puoi anche lavare. Se visiti tre città in una settimana, lavare qualcosa a metà viaggio può esserti di grande aiuto. In molte capitali europee ci sono lavanderie automatiche carine, con Wi-Fi e caffè.

Ti fai un’ora di pausa, leggi un libro, e intanto la tua maglietta preferita torna profumata. E le scarpe? Solo due paia: uno per camminare tanto (ma belle) e uno “versatile ma decente” per uscire di sera e andare, che so, a ballare o comunque in qualche locale un po’ più chic.