3 trucchi per volare in business class spendendo poco (e senza essere milionari)

Hai sempre pensato che la business class dell’aereo fosse solo per ricconi? Sciocchezze, perché grazie a questi 3 trucchi geniali anche tu potrai permettertela.

Viaggiare in business class è il sogno di chiunque abbia affrontato una lunga tratta in economy: sedili reclinabili, pasti gourmet, accesso alle lounge e, soprattutto, spazio. Tanto spazio.

Ma se pensi che serva un conto in banca da CEO per concedersi questo lusso, potresti sorprenderti. Con le giuste strategie, è possibile ottenere un posto in business spendendo una frazione del prezzo pieno, e spesso anche meno di un biglietto economy flessibile.

Non si tratta di magie, ma di conoscere i meccanismi interni delle compagnie aeree, saperli anticipare e agire al momento giusto. Ecco tre approcci che, se applicati con costanza e furbizia, possono aprirti le porte della cabina business senza dissanguarti il portafogli. Ti lasceranno a bocca aperta, ne sono convinta.

3 trucchi geniali per volare in business class senza spendere un occhio della testa

Il mondo dei programmi fedeltà non è riservato solo a chi vola ogni settimana. Molte compagnie offrono carte di credito con bonus di benvenuto che, se usate correttamente, possono generare miglia sufficienti per un upgrade già nel primo anno.

Per esempio, alcune carte offrono 20.000–30.000 punti solo per averle attivate e aver speso una cifra base nei primi tre mesi. Questi punti possono essere trasferiti ai programmi fedeltà delle compagnie aeree e usati per acquistare un biglietto business o fare l’upgrade da economy.

Il mio consiglio quindi è di non prendere sottogamba i programmi fedeltà come spesso si tende a fare. Infatti, quando meno te l’aspetti, puoi cavarne grandi vantaggi. Me l’ha spiegato un’amica hostess, perché prima anche io li sottovalutavo parecchio. Ora mi sono ripromessa di armarmi di pazienza e di non farlo più.

Non tutti sanno che a volte è possibile chiedere (e ottenere) un upgrade a pagamento a prezzi scontatissimi durante il check-in online, in aeroporto o persino al gate.

Insomma: sfrutta-le-offerte-lampo. Te lo assicuro, le compagnie aeree preferiscono fare sconti a tutto spiano piuttosto che far partire un aereo mezzo vuoto.

Un trucco meno noto ma incredibilmente efficace è giocare con le tratte e le città di partenza. Alcune rotte internazionali offrono tariffe business molto più basse se partono da aeroporti alternativi o includono uno scalo “fuori rotta”. Ad esempio, partire da un paese vicino (come Spagna, Svizzera o Grecia) anziché dall’Italia può ridurre drasticamente il costo del biglietto.

Farlo non è esattamente comodissimo, certo, ma potrebbe permetterti di viaggiare in business class spendendo davvero pochissimo. Insomma, provaci e vedrai.