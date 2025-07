Un melone maturo può diventare una granita fresca e dissetante: due metodi da provare subito

Per preparare la granita al melone non serve la gelatiera. Vi diamo due metodi da provare per gustare un dessert fresco e dissetante.

La granita è un dolce al cucchiaio tipico delle estate siciliane che spopola anche nelle altre regioni italiane e all’estero. Certo la ricetta originale è un gradino sopra a tutte le altre ma possiamo replicare la stessa bontà e freschezza anche in casa. Il tocco perfetto è completarla con la panna ma solo se la dieta lo permette.

Ai siciliani non togliete il magico momento con la granita e brioche, senza nessun altro pensiero se non quello di assaporare cucchiaino dopo cucchiaino questa bontà regionale. La tradizione affonda le sue origini nel Medioevo quando i nivaroli, gli uomini che raccoglievano la neve sull’Etna, avevano il compito di conservarla durante tutto l’anno nelle niviere.

Nobili e patrizi in estate compravano il ghiaccio e proprio per loro la neve veniva grattata e usata per preparare sorbetti e gelati su cui spesso si versavano succo di limone o sciroppi di frutta. Nel 1500, poi, la ricetta inizia ad evolversi fino a diventare la granita che tutti conosciamo oggi. Ma come si prepara in casa?

Tre ingredienti per una perfetta granita al melone, sarà una fresca estate

Con queste temperature elevate si sente proprio il bisogno di rinfrescarsi con qualcosa di fresco e dissetante. Cosa c’è di meglio di una granita come alternativa al gelato. Si prepara con soli tre ingredienti molto semplici da reperire e si può scegliere tra due metodi per la realizzazione. Il costo è economico, la preparazione molto semplice e come tempistiche bisogna considerare 10 minuti per realizzarla e 3 ore di riposto.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

1 melone da 600 grammi circa pulito,

150 grammi di zucchero

150 ml di acqua.

PREPARAZIONE

Preparate uno sciroppo con zucchero e acqua. Mescolate i due ingredienti e poi metteteli in un pentolino sul fuoco. Fate sciogliere completamente lo zucchero e spegnete il fuoco dopo che avrà iniziato ad addensarsi. Tagliate il melone a metà e togliete i semi. Tagliate la polpa a pezzetti e mettetene tre quarti nel bicchiere del frullatore. Unite lo sciroppo di acqua e zucchero raffreddato. Frullate a lungo per ottenere una crema omogenea poi aggiungete il resto della polpa di melone tagliata a pezzetti molto piccoli. Versate il composto in una ciotola di metallo e riponetela in freezer per 2/3 ore mescolando ogni 20 minuti circa. Trascorso il tempo tirate fuori la granita 5/10 minuti prima di servirla e mantecatela.

Come metodo alternativo potete prendere la polpa del melone privata dei semini e della buccia, tagliarla a quadretti, mettere questi quadretti in freezer per 4 ore o tutta la notte e poi frullarli con zucchero e due cucchiai di acqua.