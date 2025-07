Questo borgo montano nel cuore della Sardegna ti conquisterà: ecco perché visitare Tiana

Tiana è un borgo montano che si trova nel cuore della Sardegna. È molto suggestivo e merita di essere conosciuto. Ecco perché.

Chiunque sia alla ricerca di un posto insolito da visitare questa estate, può considerare il borgo montano di Tiana, in Sardegna. Situato a 50 km da Nuoro, sulle pendici occidentali del Gennargentu, questo paesino è molto suggestivo e autentico, legato a tradizionali agropastorali e artigiane che si tramandano da secoli.

Chi è abituato a pensare alla Sardegna come ad una regione solo di mare e belle spiagge, deve ricredersi perché le tradizioni e l’autenticità si conservano qui da secoli e a Tiana è possibile riscoprirne alcune. Ecco cosa fare e vedere qui.

Cosa fare e vedere a Tiana

Tiana è un bellissimo borgo montano nel cuore della Sardegna. Si trova a 50 km da Nuoro, quindi una visita qui è d’obbligo se si soggiorna nella città sarda. È famosa per l’artigianato e le tradizioni pastorali. Pur essendo un paesino di sole 500 anime, si dice che le persone qui siano molto longevi: Antonio Todde, ad esempio, morì a 112 anni nel 2001, ed era entrato nel guinness dei primati come uomo più vecchio del mondo.

Il paesino è molto caratteristico e si contraddistingue per vie strette, case addossate e i “corzos”, i passaggi coperti ad arco. L’abitato è incastonato nella valle del Tino nel punto dove si incrocia col rio Torrei: i due corsi d’acqua formano una T rovesciata confluendo nel lago Taloro. Alle periferie di questo borgo montano ci sono delle foreste di lecci, roverelle, sughere e castagni.

I boschi infatti rappresentano gran parte del territorio e si possono scoprire attraverso i sentieri usati in passato nella transumanza del bestiame. Infatti la tradizione agropastorale è molto viva qui, anche in cucina, con il pane fresa e carasau, e i dolci, come i sa panemanna per i fuochi di sant’Antonio abate, i pardulas per Pasqua, i papassinos per Ognissanti.

Anche la tradizione del Carnevale è molto attesa di anno in anno: in particolare il mercoledì delle ceneri si tiene il merculis de lessiu. Chi ama l’archeologia, può ritrovare qui, come nel resto del territorio sardo, la domus de Janas di Mancosu e ruderi nuragici di sa Piraera e Tudulo. Insomma, Tiana è davvero un borgo affascinante che merita di essere visitato.