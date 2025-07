Paura dell’aereo? Queste mete estive sono ideali da raggiungere anche in macchina – Viagginews.com

La paura dell’aereo frena le tue vacanze? Ecco alcune delle mete estive migliori da raggiungere anche in macchina.

Per molti l’immagine di un aereo evoca ancora oggi una paura difficile da combattere, spesso conseguenza di una mancata conoscenza del mezzo. Durante il periodo estivo, tuttavia, questa paura può rivelarsi particolarmente scomoda per chi desidera raggiungere mete più lontane dove trascorrere le vacanze.

Il senso di frustrazione nel vedere amici e parenti partire, esplorare luoghi lontani anno dopo anno, può rivelarsi un disagio da non sottovalutare per chi lo vive. Oltre a intraprendere un percorso pensato per sconfiggere la paura di volare, è possibile trovare soluzioni alternative.

Tra queste, scegliere delle mete estive raggiungibili, anche in macchina, rappresenta il modo migliore per concedersi un periodo di ferie anche senza ricorrere all’aereo. Queste località estive si rivelano essere le migliori da raggiungere facilmente anche per chi decide di spostarsi in macchina o in treno.

Le località estive da raggiungere senza aereo

Concedersi un viaggio verso una meta estiva, anche senza prendere l’aereo, non è una sfida impossibile. Sono molte le mete in Italia e appena fuori dai confini, da poter raggiungere in macchina, in treno o perfino in nave. Tra queste, spicca senza dubbio Riccione, meta ideale per concedersi un mix perfetto tra relax, divertimento, ottima cucina e spiagge attrezzate. Si tratta di una meta facilmente raggiungibile da qualsiasi regione italiana in macchina.

Per chi ama spostarsi in nave, ad esempio, è possibile concedersi una crociera nel Mediterraneo perfetta per scoprire angoli paradisiaci e ricchi di storia. Per farlo, basterà imbarcarsi da Genova, Civitavecchia o Venezia, raggiungibili in macchina da qualsiasi regione. Le vicine mete europee, inoltre, possono rivelarsi le mete ideali per esplorare nuove località senza dover ricorrere ad un viaggio in aereo. Slovenia, Croazia e Austria, offrono città e paesaggi naturali di estrema bellezza, raggiungibili con poche ore di autostrada.

Anche la Spagna, terra per eccellenza di spiagge e divertimento tutto estivo, può essere raggiunta facilmente anche senza ricorrere all’aereo. Con un traghetto fino a Barcellona, difatti, è possibile raggiungere l’Andalusia e in particolare la Costa de la Luz. Si tratta di una meta poco turistica, la quale offre spiagge immense e ricche di un’atmosfera davvero autentica, ideale per chi cerca un viaggio indimenticabile senza dover volare a migliaia di metri d’altezza.