Nausea e mal di stomaco quando viaggi in macchina? 3 trucchi geniali per ridurre il malessere

Odi viaggiare in macchina perché ti senti sempre male? Ti svelo dei trucchi incredibili per ridurre il malessere e poter viaggiare in pace una volta per tutte.

Per molti, viaggiare in macchina non è un piacere ma un vero incubo. Mal di stomaco, giramenti di testa, sudorazione fredda, debolezza e quella fastidiosa sensazione di nausea che sale lentamente fino a rendere impossibile godersi il tragitto.

Si tratta del cosiddetto “mal d’auto”, o cinetosi, un disturbo molto comune causato da un conflitto tra ciò che il corpo percepisce e ciò che gli occhi vedono. Come lo so? Ci sono passata anche io e so quanto possa essere orribile. Mi capitava, specialmente da piccola, di sentirmi malissimo e di dover costringere il conducente a fermarsi.

Fortunatamente, ho scoperto alcuni rimedi semplici e naturali che possono alleviare il malessere e rendere più sopportabili anche i viaggi più lunghi.

Basta nausea e vomito quando viaggi in macchina: 3 trucchi per alleviare il malessere

Se c’è un rimedio naturale davvero efficace contro la nausea da viaggio, è proprio lui: lo zenzero. Utilizzato da secoli nella medicina tradizionale, questo rizoma ha proprietà antinausea e digestive ben documentate.

Può essere assunto in diverse forme: sotto forma di caramelle, tisane fredde da portare con sé, compresse da banco o addirittura masticando direttamente una fettina fresca (per i più temerari).

È consigliabile assumere lo zenzero almeno 30 minuti prima della partenza per dare al corpo il tempo di reagire. Oltre a prevenire la nausea, aiuta a calmare eventuali crampi allo stomaco e migliora la digestione. È uno dei rimedi che più hanno fatto la differenza per me e spero funzioni anche con te.

Potrà sembrare banale, ma il posto in cui ti siedi può fare una grande differenza. I sedili anteriori, in particolare quello del passeggero, sono i migliori per chi soffre il mal d’auto. Qui, il corpo percepisce meno movimenti bruschi rispetto ai sedili posteriori, dove le sollecitazioni sono amplificate. Un altro accorgimento fondamentale è evitare di guardare il cellulare, leggere o fissare oggetti in movimento.

Un ambiente chiuso, caldo e con odori forti è il nemico numero uno per chi soffre di cinetosi. L’aria viziata, specialmente in un abitacolo affollato o con i finestrini chiusi, peggiora la nausea. Per questo, è fondamentale assicurarsi di avere un ricambio d’aria costante: aprire leggermente il finestrino o attivare il sistema di ventilazione può aiutare moltissimo.

Fumo, deodoranti per auto e in generale tutto ciò che ha un odore molto forte può essere deleterio per chi, come me (come noi, a questo punto) soffre il mal d’auto. Quindi, attenzione! Segui queste accortezze e, te lo assicuro, la tua situazione migliorerà.