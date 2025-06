Torta Caprese ma senza cottura, in questa variante il tipico dolce napoletano è perfetto per l’estate: una vera delizia

Torta Caprese? Ti diciamo come preparare la variante estiva, in poche semplici mosse farai la differenza

Quanti di voi hanno mai sentito parlare della Torta Caprese senza cottura? Si tratta di una rivisitazione di quella tradizionale, che è in grado di stupire anche i palati più esigenti. L’unione del cioccolato fondente, della ricotta e delle mandorle tritate lo rendono il dolce perfetto in vista dell’estate.

Abbiamo deciso di fornirvi tutte le indicazioni, così potrete realizzarla in casa, iniziamo subito e scopriamo tutti i dettagli. Non vi resterà che seguire i passaggi per un risultato impeccabile, pronti? I vostri ospiti apprezzeranno questa delizia super fresca e golosa.

Torta Caprese senza cottura, in pochi minuti tutto sarà pronto: i consigli per la preparazione

La Torta Caprese senza cottura potrebbe essere definito il dolce dell’anno. I tre ingredienti principali uniti vi lasceranno senza parole e ad ogni boccone resterete piacevolmente sorpresi, gli ingredienti da procurare non sono assolutamente difficili da reperire. Adesso non resta che capire cosa fare e cosa procurare. Ecco la lista degli ingredienti, vi consigliamo di seguire alla lettera ogni passaggio per un risultato super goloso.

– 200 grammi di cioccolato fondente;

– 100 grammi di zucchero;

– 150 grammi di mandorle tritate;

– 250 grammi di ricotta;

– Mandorle a lamelle per decorare.

Come avrete notato tutti gli ingredienti sono facilmente reperibili, dopo aver procurato tutto possiamo metterci all’opera, da dove iniziare? Una postilla prima di iniziare è d’obbligo: è fondamentale trovare una tortiera a cerchio che può essere aperta dal diametro di circa 18 cm. Iniziamo subito dopo con la preparazione, dunque, sciogliamo il cioccolato fondente al microonde, in alternativa lasciamolo sciogliere all’interno di un pentolino a fuoco molto basso per evitare che si bruci. Subito dopo continuiamo tritando le mandorle finemente per farlo possiamo servirci di un mixer e subito dopo possiamo aggiungere anche lo zucchero e mescoliamo per circa un minuto.

A questo punto possiamo aggiungere il cioccolato fondente e la ricotta e lasciamo amalgamare tutti gli ingredienti. Versiamo tutto il nostro composto all’interno della tortiera e livelliamo con un cucchiaio da tavola, alla fine aggiungiamo le mandorle e lasciamo riposare in congelatore per circa 5 ore. La nostra torta, trascorso il tempo necessario potrà essere finalmente consumata. Il dolce cremoso farà la differenza, soprattutto quando le giornate sono particolarmente calde. In men che non si dica lo si prepara e sicuramente potrete fare un figurone con i vostri ospiti.