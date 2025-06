Prima di prendere il prossimo aereo disattiva questa funzione sul tuo smartphone: ti fa risparmiare un sacco di soldi – viagginews.com

Una funzione attiva di default per la maggioranza degli smartphone. Può diventare molto pericolosa in aereo. Ma solo per te.

Vacanze in arrivo e fervono i preparativi con l’accortezza di non dimenticare nulla. Ma c’è un particolare che non tutti conoscono e dunque non controllano prima di partire. Te lo sveliamo noi.

Secondo un’esperta di viaggi, c’è una semplice impostazione del telefono, spesso trascurata, che potrebbe trasformarsi in un vero e proprio problema. L’esperta in questione è Georgia Brivida del provider internazionale Sim Local, non una qualunque per intenderci. Non parliamo di problemi che possono mettere a repentaglio la sicurezza del volo ma di un inconveniente che può mettere a rischio solo il possessore del cellulare.

Il consiglio dell’esperta è perentorio: prima di salire a bordo del tuo prossimo volo, assicurati di disattivare la funzione “autoplay” (riproduzione automatica) sul tuo smartphone. La funzione autoplay, come detto, è attiva di default su molte app come Instagram, Facebook, TikTok e YouTube e serve a riprodurre automaticamente i video, man mano che scorri il feed, anche senza premere play. Un’opzione innocua, in apparenza, ma leggi cosa può succedere.

Disattiva l’autoplay sul cellulare: cosa ti può succedere

Non parliamo di cellulare usato sull’aereo visto che non è consentito per la sicurezza del volo. Parliamo invece di cosa ti può succedere specialmente se viaggi verso l’estero.

“L’autoplay può consumare rapidamente il tuo traffico dati mentre usi il telefono in modo apparentemente normale”, spiega Georgia Brivida. E nella maggior parte dei casi, gli utenti non se ne accorgono nemmeno, finché non finiscono il credito. Hai idea di quanto possa consumare l’autoplay? Te lo diciamo noi:

Guardare un video in streaming per 10 minuti può consumare fino a 100MB.

Scorrere TikTok o Instagram per 30 minuti equivale a circa 60MB.

Navigare online consuma circa 10MB ogni sessione.

Ascoltare musica su Spotify può assorbire 15MB in poco tempo.

Una breve videochiamata su WhatsApp può aggiungere altri 20-30MB.

E se ti trovi all’estero questi numeri aumentano in modo esponenziale, e non di poco. Va da sé che senza un piano dati internazionale adeguato, questo tipo di utilizzo può far lievitare il conto telefonico anche di diverse centinaia di euro in pochi giorni. Per fortuna però si può rimediare a tutto questo: basta disattivare l’autoplay nelle impostazioni del telefono, in questo modo:

Su iPhone (iOS):

Vai su Impostazioni

Tocca Accessibilità

Seleziona Movimento

Disattiva Anteprime video in autoplay

Su Android:

Apri Impostazioni

Scorri e seleziona Google

Tocca Tutti i servizi

Vai su Ricerca, assistente e voce

Seleziona Altre impostazioni

Tocca Anteprime video in autoplay e scegli Mai

Nulla di più facile, e il tuo portafogli ringrazierà.