Dall’aglio al pesce, i peggiori odori non mi fanno più paura: tutti i segreti casalinghi per farli sparire – viagginews.com

I cattivi odori rappresentano una delle peggiori sfide quotidiane: grazie a questi rimedi semplici è possibile liberarsene senza fatica.

Sentire costantemente un buon profumo è una gioia per l’olfatto, uno dei sensi più importanti per la vita. Vivere in un ambiente che emana una fragranza piacevole è un sogno che non sempre è possibile realizzare. Intervengono infatti, diversi fattori che diventano causa di fastidiose nuvole maleodoranti.

Basta pensare all’ambito domestico, dove queste si concentrano principalmente nell’ambito della cucina. Gli elementi organici con i quali si entra a contatto ogni giorno possono emanare cattivi odori che persistono nell’aria o rimangono attaccati alla pelle.

Anche le più accurate pulizie potrebbero non bastare, quando si cucina utilizzando l’aglio o il pesce. Senza contare poi, che i residui di cibo finiscono nella spazzatura, dove in breve tempo possono marcire dando origine a muffe e batteri.

In più, gli odori più sgradevoli rischiano di intaccare anche gli stessi utensili che si usano per cucinare. In estate questi problemi diventano, se possibile, ancora più difficili da affrontare a causa delle alte temperature.

Eppure, tenendo a mente dei semplici rimedi casalinghi è possibile liberarsi dei cattivi odori in modo efficace ed economico. Ecco dunque una piccola guida a cui fare riferimento per risolvere i più comuni disagi derivanti dall’odore.

Come eliminare i cattivi odori: i rimedi semplici ed economici

Quando il proprio corpo o la propria casa emanano un odore cattivo, il senso di disagio aumenta. Una situazione che tuttavia, non dovrebbe preoccupare. Attingendo dai classici “rimedi della nonna” è possibile scoprire diversi stratagemmi utili per eliminare ogni problema derivante dagli odori, senza ricorrere a prodotti chimici.

Quando si prepara il pesce, ad esempio, le mani mantengono il suo odore per molto tempo anche dopo svariati lavaggi. Ecco svelato il segreto: è sufficiente trovare un oggetto in acciaio inossidabile e strofinarle su di esso. Questo basterà a neutralizzarlo.

L’aglio non è di certo meno fastidioso, soprattutto quando viene mangiato. Per profumare l’alito e le mani velocemente, qualche foglia di menta è la scelta giusta. La freschezza è immediata. Il frigorifero è una delle principali fonti di cattivo odore. Dopo un’accurata pulizia è possibile utilizzare bicarbonato, limone o caffè in una ciotola per catturare gli odori.

Lo scarico del lavandino può emanare un odore sgradevole se otturato da residui di cibo. Non resta che agire versando una soluzione a base di acqua, limone e aceto. Per quanto riguarda il bidone della spazzatura invece, uno strato di sale o bicarbonato sul fondo può aiutare a igienizzare assorbendo.

Non bisogna mai dimenticare gli attrezzi più utilizzati in cucina. Tra questi ci sono le spugne per lavare i piatti, che possono essere liberate dagli odori lasciandole in ammollo durante la notte con acqua e bicarbonato. Anche i taglieri, i contenitori in plastica e la grattugia possono impregnarsi degli odori lasciati dagli alimenti.

Per pulirli al meglio e farli tornare profumati, basterà fare affidamento sul limone. Dopo averlo strofinato direttamente sulla superficie non resterà che sciacquare con acqua calda.