Crema solare scaduta, non volevo proprio buttarla via: finalmente ho trovato il modo per riutilizzarla – viagginews.com

Spalmare sulla pelle una crema solare scaduta può essere pericoloso. Questo, però, non vuol dire che debba essere gettata per forza. Esiste un altro utilizzo sorprendentemente utile.

Le creme solari sono indispensabili. Molte persone, purtroppo, sottovalutano ancora la loro importanza. Gli eritemi non sono solo dolorosi, ma anche pericolosi per la propria salute. Oltre ad accelerare l’invecchiamento della pelle e a favorire la comparsa di macchie scure, infatti, aumentano il rischio di sviluppare tumori della pelle.

Secondo le linee guida, prima di utilizzare un prodotto, bisognerebbe leggere con attenzione ciò che c’è scritto sulla confezione. Alcuni individui, pur di non spendere altri soldi, sono disposti anche a usare creme scadute. Si tratta di un’abitudine rischiosa, che può portare a gravi conseguenze. Per fortuna, esiste un metodo per riciclarle con successo. Si risparmia e si resta al sicuro.

Come usare una crema solare scaduta: il trucchetto che ti rivoluziona l’estate

I prodotti scaduti non andrebbero mai utilizzati. Questo vale anche per le creme solari. Possono sembrare innocue, soprattutto se il colore e l’odore non sono cambiati. In realtà, le cose non stanno proprio così. All’interno, infatti, si potrebbero verificare delle alterazioni pericolose, capaci di causare diverse reazioni cutanee. Non è detto che si verifichino, tuttavia, gli esperti non hanno dubbi: non possono essere applicate sul corpo.

L’idea di gettare una confezione quasi piena è in grado di far innorridire chiunque. Si tratta di uno spreco di soldi e di risorse che tutti vorrebbero evitare. Questo, però, non deve spingere le persone a mettere a rischio la loro sicurezza. Per fortuna, esiste un alto modo per sfruttarla al meglio. In pochi conoscono il trucchetto in questione ma, se usato bene, può dare risultati incredibili.

Si sta parlando della pulizia delle scarpe, in particolare di quelle in pelle. Basta indossare un paio di guanti, versare una quantità generosa dalla zona da trattare e lasciar agire per qualche minuto. Le calzature torneranno a essere lucidissime. Le creme vanno bene anche far brillare alcuni tipi di metallo. La procedura è la stessa.

Prima di procedere, si consiglia di fare una prova su una piccola area. Questo garantirà il successo del trattamento. Non tutti i materiali, infatti, sono compatibili con simili prodotti. Alcuni di essi necessitano di soluzioni specifiche, create appositamente per loro. Per il corpo, invece, non si avrà altra scelta se non quella di acquistare una nuova confezione. Si consiglia di puntura sui flaconi più piccoli e di usarla anche in inverno sul viso e sul collo.