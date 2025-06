Conti deposito con i rendimenti più alti a giugno: metti al sicuro i risparmi

I conti deposito sono strumenti finanziari dedicati a chi vuole ottimizzare la gestione dei risparmi e ottenere rendimenti.

Rispetto un tradizionale conto corrente, il conto deposito offre un rendimento superiore rendendo lo strumento ideale per chi vuole mettere al sicuro i risparmio senza dover rinunciare ad ottenere dei guadagni. Il funzionamento è semplice, il cliente deposita una certa somma presso una banca e in cambio avrà degli interessi.

Oltre ai Buoni Fruttiferi Postali e ai BTP ci sono i conti deposito tra gli strumenti di risparmio preferiti dagli italiani. Prevedono un investimento sicuro depositando i risparmi con o senza vincolo. Nel primo caso i soldi saranno bloccati per un certo periodo di tempo a fronte di tassi di interesse più elevati mentre il conto deposito senza vincoli consente di poter ritirare il capitale in ogni momento accettando un tasso di interesse più basso.

Tra i vantaggi dell’apertura di un conto deposito la sicurezza essendo garantito dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi fino a 100 mila euro, i rendimenti competitivi, la facilità d’uso, d’apertura e di gestione e la flessibilità. Come svantaggi citiamo la liquidità limitata se vincolata, la tassazione del 26% sugli interessi e l’imposta di bollo dello 0,20% sulle somme in giacenza libera.

Quali sono i migliori conti deposito del momento

Tre sono i conti deposito con rendimenti e condizioni migliori in questo periodo. Iniziamo con il Conto deposito MCC ONE Young di Mediocredito Centrale. I clienti possono ottenere il 3,20% in 12 mesi, il 3,20% inn18 mesi e il 3,30% in 24 mesi. L’attivazione è molto semplice e senza costi di apertura o gestione. Si possono depositare da un minimo di 3 mila euro ad un massimo di 30 mila euro. I tassi sono riconosciuti sulle somme vincolate per tutto il periodo. Il capitale può essere svincolato quando si vuole con un preavviso di 32 giorni.

Passiamo a ContoTe di Tyche Bank. I tassi sono al 2,80% sui depositi vincolati a 60 mesi. Per somme superiori a 10 mila euro è possibile avere un deposito in parte libero e in parte vincolato. L’apertura è semplice, veloce e può avvenire online. Sul sito della banca, poi, si può calcolare il rendimento del conto deposito. L’esempio vede un investimento di 10 mila euro che a giugno 2028 sarà diventato di 10.621 euro.

Concludiamo con Conto Arancio di ING. Il rendimento è del 3,50% per sei mesi senza necessità di vincolare i risparmio. In più se si portano gli amici si possono avere fino a 500 euro di cashback. Nessun costo di apertura e gestione, i costi sono trasparenti senza spese nascoste.