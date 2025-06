Biglietti gratis con Trenitalia, non è uno scherzo: quando ho scoperto come fare non potevo crederci!

Trenitalia ha deciso di premiare i pendolari – che nonostante tutto continuano a prendere il treno frequentemente – con biglietti gratis.

Per i viaggiatori il ritardo è un vero incubo. Sia per i pendolari che ogni giorno prendono il treno per recarsi a lavoro e tornare a casa sia per chi viaggia per diletto o per lavoro. Ci sono coincidenze che non si possono perdere e anche pochi minuti di ritardo potrebbero rovinare tutti i piani. Un bel premio sarebbe gradito, scopriamo come ottenerlo.

La fiducia in Trenitalia da parte dei pendolari vacilla. Ritardi, lavori, guasti sulla linea sono eventi frequenti che lasciano stanchi e afflitti i viaggiatori. Per cercare di riconquistare questa fiducia l’azienda ha pensato di rivoluzionare i viaggi promettendo biglietti gratis, sconti eccezionali. e offerte dedicate a chi utilizza il treno per spostarsi tra le città italiane.

Tutto questo sarà possibile solo ottenendo la CartaFRECCIA, completamente gratuita e veloce da attivare, bastano pochi minuti accedendo al portale ufficiale di Trenitalia. In questo modo non solo si farà perdonare dei ritardi ma aiuterà a gestire con maggiore serenità i costi dei biglietti. Negli ultimi anni i prezzi sono aumentati notevolmente e per una famiglia viaggiare in treno è diventato quasi impossibile. Basti pensare che un biglietto in alta stagione Roma-Milano costa anche 90 euro a persona.

Trenitalia e i regali ai pendolari con Carta FRECCIA

Con CartaFRECCIA ogni volta che si comprano biglietti per treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Eurocity o Euronight si accumulano punti in misura proporzionale alla spesa. Una volta raggiunti i 1.000 punti si otterrà un viaggio premio sulle tratte brevi entro i 250 km mentre con 3.200 punti si potranno prenotare viaggi gratis più lunghi in Prima classe o Business.

Per chi macina chilometri ancora più frequentemente c’è il traguardo del 10.000 punti da raggiungere con cui ottenere un carnet di 10 viaggi. Grazie alla CartaFRECCIA è possibile abbassare i prezzi dei biglietti, poi, grazie a sconti e offerte personalizzate. Prima si compra il biglietto rispetto la data di partenza meno cara sarà la spesa. Non solo, Trenitalia prevede sconti particolari acquistando i biglietti in determinate giornate. Solitamente il martedì è il giorno con le tariffe più basse.

Insomma, è il momento di richiedere la CartaFRECCIA per iniziare ad accumulare punti. Basta accedere al portale trenitalia.com e procedere con l’iscrizione inserendo i dati personali (nome, cognome, codice fiscale, e-mail) e creando un account dotato di password. Pochi passaggi e si riceverà la card dedicata a chi si sposta con l’alta velocità.