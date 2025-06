Agosto “nero” per milioni di automobilisti, il Governo mette il coprifuoco: niente veicoli in strada fino alle 22

Pensavamo di essercelo lasciati alle spalle e invece, “a volte ritornano”: nuovo coprifuoco ad agosto, proprio nel mese in cui la maggior parte di noi sarà in vacanza. Una mazzata che non si saremmo aspettati.

Abbiamo ancora tutti in mente quel terribile biennio legato alla pandemia di Covid dove era stato messo il coprifuoco ai locali e dove ai cittadini era persino vietato uscire se non per fare la spesa o andare al lavoro. Ebbene, anche se non sarà ovviamente così, però ad agosto ci sarà di nuovo il coprifuoco.

Questa volta riguarderà non tanto le persone fisiche quanto i veicoli. Ma poco cambia considerando che, durante le vacanze, ci si muove praticamente sempre in auto per andare a cena fuori in qualche posto un po’ più particolare del solito. Non saranno vacanze all’insegna della spensieratezza dunque.

La decisione arriva dal Ministero dei Trasporti presieduto dal Ministro Matteo Salvini. Niente veicoli per le strade dopo le 22. E se siete andati a cena fuori e state rincasando rischiate una sanzione non da poco. Questa decisione sta già gettando nel panico e nello sconforto milioni di cittadini e rischia, soprattutto, si penalizzare il turismo: chi verrebbe mai a fare vacanze in un Paese dove c’è il coprifuoco?

Coprifuoco dopo le 22: ecco quali veicoli saranno coinvolti

Ormai è ufficiale: ad agosto tornerà il coprifuoco. Non riguarderà le persone fisiche ma i veicoli. I disagi, in ogni caso ci saranno soprattutto trattandosi del mese in cui quasi tutti siamo in vacanza. Ma il Governo non arretra di un millimetro. Milioni di viaggiatori sono nel panico.

Solo la parola coprifuoco ci riporta indietro con la testa ad un periodo buio, triste: un periodo che nessuno di noi vuole ricordare né, men che meno, rivivere. Eppure dobbiamo tenerci pronti perché ad agosto tornerà proprio il limite orario per la circolazione dei veicoli.

Ci saranno giornate in cui non si potrà circolare per le strade dalle 7 del mattino fino alle 22. Nei giorni più fortunati, invece, il coprifuoco riguarderà solo la fascia 16-22. Un blocco alle partenze e pure ai rientri dunque. Fortunatamente, però, il coprifuoco non riguarderà indistintamente tutti i veicoli. Il Ministero dei Trasporti non vuole certamente mettere in difficoltà chi viaggia per raggiungere la propria meta vacanziera e non vuole penalizzare il turismo.

Anzi: il coprifuoco fino alle ore 22 è stato pensato proprio per chi si sposterà in auto. Infatti il divieto di circolazione si rivolgerà unicamente a camion, tir e veicoli per uso commerciali. Nessuna limitazione ai privati, quindi che potranno circolare con meno disagi e con meno rischi. Il provvedimento del Ministro Matteo Salvini è stato preso con il fine di alleggerire il traffico nei giorni riservati a partenze e rientri garantendo, così, maggiore fluidità sulle autostrade.