Vacanze in arrivo? Scopri la routine di Lauren Sanchez per un fisico perfetto

Le ferie si avvicinano, come la voglia di mettersi in forma: scopri la routine di Lauren Sanchez per ottenere un fisico come il suo.

Per molti il countdown alle vacanze estive è appena iniziato, così come la voglia di rimettersi in forma per sfoggiare un fisico tonico e snello in spiaggia. I recenti eventi, tra cui il chiaccheratissimo matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, hanno contribuito a mettere in mostra i fisici di molte celebrities accorse a Venezia per festeggiare il momento.

Le foto della sposa, la quale ha sfoggiato abiti da sogno inseriti in uno scenario lagunare mozzafiato, hanno attirato l’attenzione di tutto il mondo. Lauren Sanchez, nota per il suo fisico impeccabile, si distingue nel mondo dello showbiz per l’estrema cura nei confronti del suo corpo, incredibilmente tonico e snello.

La signora Bezos dedica ore ed ore alla cura del proprio corpo, tuttavia, è l’impatto della sua routine giornaliera la chiave per ottenere un fisico tonico, senza particolari sforzi o tempo. La sua routine può essere replicata da chiunque desideri rimettersi in forma, senza dovere trascorrere ore ed ore in palestra.

Ritrova la linea con la routine di Lauren Sanchez

Per Mrs Bezos una alimentazione bilanciata e allenamento costante ma non intensivo, rappresentano i due elementi essenziali per vivere una vita sana ed equilibrata. Come dichiarato più volte dal personal trainer, Wes Okerson, Lauren Sanchez segue una routine quotidiana estremamente sana, dove gli allenamenti sono pensati per scolpire il corpo e non infiammarlo. Ecco come, una camminata veloce di 45 minuti prima di colazione, può rivelarsi ideale per mettere in moto il corpo in modo naturale e senza sforzi estremi.

Dopo il risveglio muscolare, segue sempre una colazione bilanciata, ricca di proteine come l’albume d’uovo e di grassi buoni quali l’avocado. Nella routine di Lauren Sanchez, inoltre, non può mancare l’idratazione, essenziale durante tutta la giornata. Mrs Bezos, dunque, predilige l’assunzione solo di acqua, evitando bibite gassate e alcol quando non dispensabile. Durante il pomeriggio, Lauren Sanchez ama dedicarsi ad un allenamento fisico come una sessione di pilates (anche in casa) o di esercizi di forza come push-up e dips.

Al termine della giornata, Lauren Sanchez ama consumare una cena a base di verdure fresche, come zucca, broccoli e barbabietole. Uno dei piatti più amanti dalla neo sposa consiste in un’insalata a base di hummus, con zucca al forno e un misto di verdure di stagione. La giornata di Lauren Sanchez, inoltre, non può terminare con una breve sessione dedicata al riequilibrio della circolazione sanguigna, con esercizi mirati per le gambe (come la rotazione delle caviglie) prima di andare a dormire.