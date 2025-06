Se fai queste cose il tuo viaggio in aereo sarà un INCUBO: 3 cose da non fare mai

Bello viaggiare in aereo, vero? Sì, finché eviti di fare le tre cose che sto per dirti. Specialmente se stai per viaggiare la prima volta continua a leggere o il tuo viaggio potrebbe rivelarsi MOLTO spiacevole!

Viaggiare in aereo può essere un’esperienza piacevole e comoda, ma solo se si parte preparati e si evitano errori banali che, spesso, si pagano a caro prezzo.

Che tu sia un viaggiatore alle prime armi o un habitué degli aeroporti, ci sono comportamenti che vanno assolutamente evitati per non trasformare il volo in una fonte di stress, ritardi e disagio.

3 cose da non fare mai quando viaggi in aereo

Sembra ovvio, ma ogni giorno migliaia di viaggiatori perdono il volo perché arrivano tardi. Non basta “essere lì in tempo”: bisogna considerare traffico, code al check-in, controlli di sicurezza, eventuali cambi di gate o terminal. Per i voli nazionali, è consigliabile arrivare almeno 2 ore prima della partenza, mentre per quelli internazionali almeno 3 ore.

Anche se hai già fatto il check-in online, considera che potrebbero esserci code al controllo passaporti o ai controlli di sicurezza. Arrivare con poco anticipo ti mette in una condizione di ansia che può rovinare tutta l’esperienza di viaggio.

Uno degli errori più comuni – e frustranti – è ritrovarsi a dover buttare via oggetti ai controlli di sicurezza. Coltellini multiuso, liquidi superiori ai 100 ml, accendini, prodotti aerosol non dichiarati: questi articoli possono bloccarti ai controlli e, nei casi peggiori, farti perdere il volo.

Prima di preparare il bagaglio a mano, consulta il sito della compagnia aerea o dell’aeroporto per verificare cosa è ammesso. E ricordati che anche una semplice bottiglietta d’acqua può causare problemi: se superi i limiti previsti per i liquidi, sarai costretto a svuotare la valigia sul banco del controllo. Quindi, NON sottovalutare i controlli se non vuoi un’esperienza estremamente spiacevole.

Succede a tantissime persone e, te lo assicuro, è uno dei modi migliori per rovinarsi il viaggio.

L’aereo è un ambiente condiviso, e il comportamento di un singolo passeggero può influenzare negativamente l’intero volo. Parlare ad alta voce, invadere lo spazio altrui, togliersi le scarpe o usare il telefono durante il decollo sono solo alcuni esempi di atteggiamenti maleducati – o addirittura pericolosi – che andrebbero evitati. Il rispetto, insomma, è davvero fondamentale.

Volare può essere un’esperienza comoda, veloce e piacevole, ma basta poco per rovinarla. Evita di arrivare in ritardo, controlla con attenzione cosa metti nel bagaglio a mano e ricorda che l’aereo è uno spazio condiviso, dove il rispetto degli altri fa la differenza. Segui questi consigli e il tuo volo sarà decisamente più tranquillo e privo di spiacevoli imprevisti.