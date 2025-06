Ritiro alimentare, noto marchio di gelati sparisce dagli scaffali dei supermercati

Nuovo ritiro alimentare, un noto marchio di gelati è stato oggetto di richiamo. Scopriamo il lotto interessato e il motivo.

Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro dagli scaffali dei supermercati di un prodotto tra i preferiti dei consumatori. Un gelato del marchio Ferrero e non è la prima volta che accade. Già lo scorso anno si era verificato un richiamo sempre sullo stesso prodotto a pochi giorni dal debutto.

Stesso prodotto, stesso motivo di richiamo. A distanza di un anno si vive un déjà vu con la Ferrero. Un ritiro alimentare dell’azienda e l’invito ai consumatori di non mangiare il gelato ma di restituirlo al punto vendita. Il Ministero della Salute pubblica spesso richiami alimentari sul sito ufficiale per aggiornare gli italiani e permettergli di fare attenzione alla salute.

Si tratta di prodotti contaminati, con problemi nell’etichetta, presenza di allergeni non dichiarati o altre cause che rendono l’articolo un potenziale pericolo per i consumatori. Ogni ritiro è accompagnato da una scheda che specifica il marchio interessato, il lotto, l’azienda produttrice, la data di scadenza e il motivo del richiamo. Poi la raccomandazione di non consumare il prodotto oggetto di ritiro ma di portarlo al punto vendita per chiedere il rimborso della spesa, anche senza scontrino.

Gelato Nutella ritirato dai supermercati: lotto e motivo

I supermercati Coop, Esselunga e Decò hanno comunicato il richiamo di Nutella Ice Cream Pot da 230 grammi a marchio Ferrero. Il motivo della segnalazione è la mancanza dell’elenco degli ingredienti in italiano. Responsabile della distribuzione del prodotto Ferrero Commerciale Italia srl che ricorda come sia possibile verificare la lista degli ingredienti usati in lingua italiana sul sito ufficiale dell’azienda oppure chiamando il numero verde 800 909690.

I barattoli sono quelli con etichetta bianca e logo Nutella e dettagli cromatici marroni. Nessun pericolo di rischi microbiologici o chimici, dunque, ma possibili conseguenze per chi soffre di allergie. Il gelato Nutella, infatti, contiene latte, nocciole, soia e tracce di frutta a guscio ossia allergeni comuni. Sono undici i lotti interessati da richiamo.

L354E32A00 con scadenza 12/06/2026

L355E32B00 e L355E32C00 con scadenza 13/06/2026

L356E32B00, L356E32C00 e L356E32D00 con termine ultimo di conservazione 14/06/2026

L357E32A00 e L357E32B00 con scadenza il 15/06/2026

L007K32A00 e L007K32B00 con termine ultimo di conservazione 01/07/2026

L008K32A00 con scadenza 02/07/2026.

Se avete comprato il gelato Nutella Ice Cream Pot, dunque, controllate il lotto e la scadenza per verificare se rientra tra i lotti incriminati. Chiedete la lista degli ingredienti o riportatelo al punto vendita per chiedere il rimborso.