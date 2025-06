Questo pulsante “segreto” sul condizionatore mi fa avere fresco in casa senza pagare bollette salate: scoprilo anche tu – viagginews.com

Per avere una casa fresca senza pagare bollette troppo salate si può premere questo pulsante “segreto” sul condizionatore.

L’estate è arrivata con temperature roventi sin da inizio giugno e, per trovare un po’ di refrigerio in casa, per molti l’unica possibilità è accendere il condizionatore per ore e ore. Chiaramente questo si ripercuote sulle bollette che, a fine mese, possono essere anche abbastanza salate.

Per fortuna c’è un modo per avere una casa fresca in estate senza spendere molto. Infatti basta usare un pulsante “segreto” che è presente su ogni condizionatore. In pochi conoscono questo trucchetto ma è davvero essenziale ed utile per avere refrigerio senza spendere un patrimonio in bolletta a fine mese.

Il pulsante “segreto” sul condizionatore per una casa fresca senza bollette salate

Le temperature di questa estate si sono presentate subito roventi e, per molti, l’unica possibilità per avere un po’ di fresco in casa è tenere acceso il condizionatore per diverse ore ogni giorno (ed anche ogni notte). Questo ovviamente può comportare delle bollette molto salate a fine mese.

Però è possibile avere una casa fresca in estate senza spendere centinaia euro in bolletta a causa del condizionatore. Basta premere questo pulsante “segreto” presente sul condizionatore per avere il miglior rapporto tra comfort e risparmio. Questo pulsante è quello rappresentano dall’icona a forma di goccia e viene chiamato “Dry”.

Premendolo, il condizionatore passerà alla modalità deumidificazione, riducendo l’umidità dell’ambiente senza bisogno di un raffreddamento eccessivo. In questo modo si sentirà di meno il caldo ma risparmiando. Quindi questa abitudine può permettere di avere maggiore fresco in casa sia nelle giornate calde che in quelle piovose ed umide, però riducendo i consumi. Tutto questo perché il condizionatore funziona con una frequenza inferiore.

Oltre che un ambiente più fresco, si avrà anche un’aria più pulita in casa, evitando la proliferazione di funghi e muffe. Inoltre, la modalità Dry è molto silenziosa e dunque si può sfruttare anche di notte quando si dorme, senza necessità di spegnere il condizionatore. Per risparmiare sulle bollette ma avere un bel refrigerio in casa, è dunque sufficiente premere il pulsante segreto “Dry” presente su ogni condizionatore. In questo modo si potrà raggiungere il miglior compromesso tra comfort e risparmio in bolletta.