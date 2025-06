Previsioni meteo, le mappe spaventano: in arrivo maltempo estremo – viagginews.com

Le mappe meteorologiche riguardanti i prossimi giorni riservano delle sorprese inattese per il clima del nostro Paese: ecco cosa accadrà e cosa bisogna aspettarsi.

In questi giorni si è parlato a lungo degli effetti di Pluto sull’Italia, di come l’anticiclone africano abbia creato una canicola subtropicale in grado di resistere agli assalti delle correnti fredde e di come questo avrebbe portato ad un lungo periodo di caldo afoso. Tutto questo si è verificato, comprese le temute notti tropicali in cui la temperatura non scende mai sotto i 20 gradi.

Le previsioni ci dicono che questa situazione permarrà fino almeno all’inizio della prossima settimana ed anzi che la morsa dell’anticiclone potrebbe resistere agli assalti perturbati anche fino al termine della prossima settimana. Insomma bisogna mettersi il cuore in pace perché il caldo ci accompagnerà anche ad inizio luglio e le temperature rimarranno talmente elevate da fiaccare anche la più strenua resistenza fisica.

Bisogna dunque abbandonare ogni speranza di un break temporalesco? Non esattamente, le mappe meteorologiche riguardanti i primi giorni di luglio mostrano una tendenza interessante che coinvolgerà le varie zone d’Italia gradualmente e che riuscirà a spezzare la dittatura anticiclonica.

La settimana prossima il maltempo si abbatterà sull’Italia: bisogna aspettarsi temporali estremi

Proprio come accade nei migliori film d’azione, nel momento in cui tutto sembra perduto si verifica un evento che cambia in maniera repentina la situazione stravolgendola a favore dei protagonisti. Così succederà la prossima settimana con il clima in Italia. A partire da martedì 1 luglio, infatti, delle correnti fredde provenienti dal Nord Europa cominceranno a introdursi e a portare dei temporali sulle Alpi che in serata si estenderanno sino alle pianure.

Se fino a mercoledì questi fenomeni saranno estemporanei e incapaci di contrastare il caldo in arrivo, giovedì una saccatura atlantica sulla Francia favorirà la formazione di nuclei temporaleschi in grado di generare fenomeni precipitatori estremi e persino grandinate al Nord Italia.

Il tre luglio sono attesi veri e propri nubifragi su Lombardia, Piemonte e parte del Triveneto, mentre i temporali che nei giorni precedenti si erano fermati al Nord dovrebbero arrivare sulle zone appenniniche e sulla Sardegna. La rivoluzione climatica vera e propria dovrebbe però verificarsi tra il 5 ed il 6 luglio al Nord e dal 7 in tutto il resto del Paese.

Tra il fine settimana prossimo e la settimana successiva l’Italia dovrebbe essere inondata dalle precipitazioni, con fenomeni atmosferici intensi e occasionalmente violenti che porteranno ad un abbassamento netto delle temperature e ad uno stravolgimento della condizione climatica.