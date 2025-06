Non buttare il pane raffermo! Puoi preparare almeno tre ricette deliziose

Niente sprechi, il pane raffermo non si spreca. Si possono preparare minimo tre ricette super gustose e perfette per risolvere la cena velocemente.

Con quello che costa il pane oggi, buttarlo è un vero e proprio spreco. Se si è sbagliato il quantitativo di pagnotta comprata bisogna trovare delle soluzioni creative per consumarla tutta. Ne esistono a decide ma noi ve ne proporremo tre che ci sembrano perfette per una cena estiva.

Lo spreco in cucina deve essere bandito. Fin dal momento in cui si fa la spesa bisogna adottare strategie anti-spreco efficaci. Attenersi alla lista, approfittare delle promozioni ma con buon senso, evitare cibo spazzatura o troppo pesante che dopo un po’ stanca. Quando si torna a casa, poi, bisogna conservare ogni prodotto correttamente al suo posto, in dispensa o in frigorifero.

La conservazione è molto importante per far durare il cibo più a lungo possibile. Contenitori riciclati, sistemi intelligenti per segnalare i cibi in scadenza o strumenti più tradizionali per avere sempre chiaro in mente cosa scade prima e cosa preparare. Gli avanzi non si buttano, si usano per ideare nuove ricette e anche il pane raffermo può essere “riciclato”.

Tre ricette per consumare il pane raffermo

La prima ricetta che proponiamo è una pizza di pane. La pagnotta va tagliata a tocchetti per poi metterli in una ciotola e unirli alla passata di pomodoro o ad un filo d’olio. Bisogna mescolare bene gli ingredienti, salare e poi versare il tutto in una teglia unta con l’olio. Con le mani bisogna appiattire il composto prima di cospargere tanto parmigiano. La pizza di pane va cotta in forno statico a 180°.

Passiamo ad una seconda semplice ricetta che ha come protagonista la mollica di pane, le polpettine. Lavorate la mollica con le uova in una ciotola. Se il pane è troppo duro si può ammorbidire con dell’acqua. Con l’impasto di pane e uova – si può aggiungere del prezzemolo tritato finemente – si devono creare delle polpette che poi verranno passate nel pan grattato e nella farina di mais prima di friggerle.

Concludiamo con la panzanella, tipica ricetta toscana perfetta per le calde giornate estive. Si devono tagliare le cipolle a fettine sottili e metterle in ammollo per un’ora circa con l’aceto di vino bianco mentre i pane va tagliato a tocchetti e messo in ammollo con acqua e aceto per 15 minuti. Il passo seguente è preparare un’insalata con cetrioli e pomodori, mozzarella a spicchi e olive a rondelle. Vanno uniti pane e cipolla e dopo una mescolata bisogna conservare la panzanella in frigo per circa 1 ora.