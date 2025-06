Le tue unghie la dicono lunga sulla tua salute: se noti uno di questi segnali dovresti preoccuparti

Non sottovalutare le tue unghie e non mi riferisco solo all’estetica ma, soprattutto, alla salute. Se noti certi segni allora dovresti subito farti vedere da un medico.

Da qualche anno tutte siamo super attente alle nostre unghie: i centri onicotecnici si sono moltiplicati nelle città e ogni 100 metri si trova qualcuno seduto a farsi limare, ricostruire e poi colorare le unghie. Va benissimo, ci mancherebbe: curare la propria estetica è importante.

Non meno importante, però, la nostra salute che dovrebbe venire sempre al primo posto. E le unghie, in tal senso, sono fondamentali. Tutti ci preoccupiamo che siano curate, forti e che abbiano il colore che va di moda nella stagione in corso. Ma pochi di noi sanno che le unghie sono lo specchio del nostro stato di benessere o malessere interno.

In poche parole già solo dall’aspetto delle unghie possiamo capire se abbiamo qualche disturbo, se all’interno del nostro organismo qualcosa non funziona come dovrebbe. Osservare le nostre unghie può permetterci d’intervenire prima che sia troppo tardi. Nel prossimo paragrafo scopriamo quali sono i segnali a cui dovremmo prestare attenzione.

Unghie: ecco i segnali da non sottovalutare

La natura non fa mai nulla a caso e ogni sintomo, ogni minimo segnale, ogni cambiamento esterno delle unghie o della pelle o dei capelli, riflette anche un cambiamento all’interno dell’organismo. Se noti certi segni sulle tue unghie non sottovalutarti e non limitarti a coprire tutto con gel e smalto: corri dal medico.

Molti anni fa ai bambini veniva detto che i segni bianchi sulle unghie erano le “bugie”: se essi raccontavano bugie allora comparivano questi segni. In realtà non è questo il motivo. Se sulle tue unghie noti dei piccoli segni bianchi allora, molto probabilmente, hai una carenza di zinco piuttosto pesante: corri ai ripari in quanto lo zinco è fondamentale per le nostre difese immunitarie.

Se le tue unghie sono caratterizzate da striature verticali, potresti essere carente di vitamina B12 ma potrebbe essere anche il primo indizio di una malattia autoimmune. Per sicurezza meglio fare un controllo medico in modo da togliersi ogni dubbio.

Se alla base delle tue unghie si forma una specie di mezza luna, potresti avere una carenza importante di Ferro .

. Se le tue unghie tendono ad ingiallirsi, potrebbe essere un principio di diabete oppure potrebbe essere un'infezione fungina in corso.

Infine se le tue unghie si spezzano continuamente e non riesci a farle crescere, nel 99% dei casi sei carente di vitamine del gruppo B e, in particolare, della vitamina B7 o Biotina.

Non ignoriamo questi segnali perché, se trascurati, possono evolvere in qualcosa di ben più serio. Molto meglio fare un salto dal medico ed eventualmente procedere con analisi più approfondite.