Dopo la gita in spiaggia l’interno dell’auto pullula di sabbia? Scorpi come pulirla. – (viagginews.com)

Dopo un’uscita al mare si torna contenti ma con la macchina invasa dalla sabbia della spiaggia. Scopri come ripulirla al meglio.

Con i fine settimana di giugno dominati dal sole sono iniziati gli esodi dalla città verso i litorali. Chi ha la fortuna di averli abbastanza vicini va e torna a casa in giornata, altri si prendono due giorni per fare con calma. Sia che si vada in famiglia che con gli amici si tratta di un’occasione di fuga dal caldo soffocante della città, da cui si torna più sereni e rilassati.

Come sempre però al ritorno dalla spiaggia non ci si porta dietro solo il ricordo di una bella giornata, ma un bel po’ di sabbia. In parte entra portata dal vento solo aprendo i finestrini, ma poi c’è quella che impregna gli asciugamani, i costumi da bagno e le stuoie. Per non parlare di quella che rimane nei secchielli e nei giochi dei bambini, per quanto si provi a lavarli.

Anche facendo attenzione una volta che si scaricano i sacchi e le borse da spiaggia il bagagliaio o i sedili risultano ricoperti di granelli e schegge di conchiglie. LO stesso vale per i tappetini, dove si appoggiano le ciabattine o i sandali con cui si è camminato sulla spiaggia. Pulire questi disastri a prima vista non è facile, ma va fatto per evitare di dover buttare gli interni.

Cosa usare per ripulire l’auto dalla sabbia

La prima operazione di pulizia da effettuare è l’aspirazione dei granelli di sabbia e di sale accumulati su sedili e bagagliaio. Va fatta sempre prima di passare detergenti o procedere con un lavaggio in modo che i residui di sporcizia non si mischino con il liquido. In più conviene togliere i tappetini e sbatterli, dato che tendono ad accumulare più sabbia.

Per togliere i granelli va benissimo usare l’aspirapolvere, a patto di passarla bene anche lungo le fessure tra i sedili. Proprio in questi piccoli anfratti tende ad accumularsene parecchia, quindi meglio usare la bocchetta a lancia che si infila bene nelle fessure. In caso restassero ancora tracce di sabbia si può passare al compressore, più efficace per staccare i granelli dal tessuto.

Dopo l’aspirazione della sabbia si può procedere con il lavaggio degli interni. Può bastare una soluzione composta da bicarbonato e sapone neutro sciolti in acqua calda. Con un panno bagnato nel liquido si possono passare i sedili delicatamente, senza sgocciolare troppo liquido.