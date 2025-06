Se nella stanza d’albergo tocchi questi oggetti, rischi grosso: ecco quali evitare secondo gli esperti – viagginews.com

Non toccare questi oggetti quando entri nella stanza d’albergo: è molto pericoloso secondo gli esperti.

La voglia di curiosare ed esplorare appena entri in una stanza d’albergo, è tanta, soprattutto se si tratta di un posto lussuoso. Così, inizi ad aprire cassetti, armadi, frigo bar. Ma tocchi anche i campioncini nel bagno, sposti le lenzuola per controllare che sia tutto pulito.

È molto comune fare tutto questo ma secondo gli esperti ci sono alcuni oggetti nella stanza d’albergo che sarebbe meglio non toccare perché rischi grosso.

Gli oggetti da non toccare nella stanza d’albergo

Secondo gli esperti sarebbe meglio non toccare questi oggetti che si trovano nella stanza d’albergo. Gli esperti sono proprio coloro che si occupano delle pulizie negli hotel, e quindi sarebbe il caso di ascoltarli.

In linea di massima, non vanno toccati questi oggetti perché non vengono puliti frequentemente e quindi occorre prestare attenzione. La stanza d’albergo, purtroppo, a differenza di ciò che pensiamo, non è un posto igienico e disinfettato (a prescindere da quanto spendiamo per il soggiorno e da quante stelle abbia l’hotel). Così, ecco tutte le raccomandazioni da seguire per evitare rischi per la salute.

In una stanza d’albergo puoi trovare cuscini decorativi, ma questi raramente vengono lavati in lavatrice, così come il pezzo di stoffa che trovi sempre sul letto, quello dove andrebbero poggiati i piedi. Lo stesso vale per le tende, che ovviamente non vengono mai lavate. Tutti questi tessuti possono contenere molti batteri che passano da ospite ad ospite.

Ancora, sarebbe opportuno non toccare i bicchieri che si trovano qui, o quantomeno lavarli prima di usarli. È sconsigliabile invece usare il termos per riscaldare i liquidi in quanto molte persone lo usano per lavarci biancheria intima (purtroppo). Allo stesso modo, non usare la macchia del caffè ma piuttosto scendere a prenderlo al bar (perché non viene pulita di frequente).

Anche gli accappatoi, specie se conservati nell’armadio, è probabile che siano là da più tempo, piegati in un bel modo solo per farli continuare ad usare ad altri ospiti. Lo stesso dicasi per i piumoni e le coperte da usare quando fa più freddo. Quindi, non toccare ed usare niente di tutto questo se non vuoi contaminarti di batteri che magari provengono da ospiti che hanno soggiornato prima di te in quella stanza!