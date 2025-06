Se ami il soprannaturale non puoi perderti questo borgo: parti a Ferragosto e vedi che sorpresa – viagginews.com

Questo borgo è perfetto per tutti coloro che amano il mistero. È un luogo fresco, suggestivo e ricco di segreti da scoprire. Annoiarsi sarà impossibile.

Trovare la meta perfetta per le vacanze è abbastanza complicato. Non tutte le persone vogliono volare all’estero. C’è chi preferisce trascorrere le ferie in Italia. Per fortuna, la nostra penisola è ricca di posticini incantevoli da esplorare. Ce n’è per tutti i gusti. Basta fare qualche ricerca e il gioco è fatto.

Tra i monti, per esempio, sorge il borgo perfetto per gli amanti del soprannaturale. Chi adora il mistero non riuscirà proprio a resistere. Si tratta di un piccolo centro abitato, dove il tempo sembra essersi fermato. Il panorama è spettacolare e l’atmosfera suggestiva.

Un borgo speciale con un pizzico di soprannaturale: la meta perfetta per l’estate

I borghi rappresentano la scelta perfetta per chi desidera rilassarsi in estate. Quelli di montagna, in particolare, riescono a regalare delle giornate indimenticabili. Si smette di soffrire il caldo e ci sono tante attività da fare. In Liguria, in provincia di Imperia, nascosto tra i monti, sorge un luogo davvero magico. Prende il nome di Triora, ma è conosciuto anche con la denominazione di ‘Paese delle streghe’.

Nel corso del 1500, infatti, alcune donne vennero accusate di stregoneria. Il processo fu così spietato da passare alla storia come la ‘Salem d’Italia’. Ha origini medievali ed è circondato dalle antiche mura. È impossibile non farsi conquistare dalle sue piccole vie e dal paesaggio circostante. In estate, l’atmosfera è ancora più sorprendente per via delle abitudini degli abitanti del posto che non perdono mai occasione di sedersi fuori a chiacchierare con amici, familiari e turisti.

A Triora, il tema principale è quello delle streghe. Ci sono percorsi dedicati proprio alla magia, un museo etnografico e della stregoneria e dei negozi che vendono souvenir sull’argomento. Inoltre, sulle pareti di tante case, ci sono dei dipinti che richiamano proprio le streghe. Uno dei momenti migliori per visitare il borgo è la domenica successiva a Ferragosto.

Si tratta di una giornata davvero importante per gli abitanti perché viene organizzata una festa annuale chiamata ‘Strigora’. Solitamente, essa è caratterizzata dalla presenza di mercatini, spettacoli teatrali, musiche, visite guidate, spettacoli con il fuoco, danze medievali e conferenze. È importante specificare che Triora ha anche aderito al progetto delle case a 1 euro. L’obiettivo è quello di ripopolare il borgo che, al momento, conta meno di 400 abitanti.